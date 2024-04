Tres programadores de Lugo arrasan en las pruebas hacia la final de Madrid

Marcos Montaña, Aarón Vázquez y Adrián Valdés tienen muy poco de cortos, aunque los tres formen el equipo Final Short Celtas. Están completando el último trimestre de los estudios de programación en el IES Muralla Romana, ya con prácticas en empresas, pero ninguno de ellos parece que vaya a tener muchos problemas para encontrar trabajo de manera inmediata: se acaban imponer en la fase regional del certamen Programame, un campeonato a nivel nacional que a principios de junio los llevará a Madrid para medirse a los 20 mejores equipos de toda España.

Se trata de una certamen organizado por el departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense, con el patrocinio de numerosas empresas del sector, que lo utilizan como un caladero de talentos, según explica el profesor de estos alumnos en el IES Muralla, Alberto Barreira: "Estas empresas aprovechan el evento para ponerse en contacto con los alumnos y presentarse de cara a incorporarlos a sus plantillas cuando finalicen sus estudios. También varias empresas de Lugo se pusieron en contacto con el departamento de Informática del IES Muralla Romana para poder presentarse a los alumnos y captarlos de cara al futuro".

No será la primera vez que lleguen a la fase final, ya que el año pasado quedaron terceros. Pero esta vez llegan incluso con más expectativas, porque en la fase regional que se acaba de celebrar en Ourense no solo quedaron primeros, "sino que tuvieron una actuación tremenda. No solo resolvieron los 12 algoritmos que les presentaron, sino que lo hicieron con 45 minutos de sobra respecto al tiempo límite. Incluso uno de los problemas era especialmente difícil, muy por encima de la media, y lo resolvieron al primer intento".

Barreira es consciente de que la competencia para Marcos Montaña, Aarón Vázquez y Adrián Valdés será dura, porque hay otros campeones de fases muy buenos, "como el que ganó en la territorial de Zaragoza, que lo resolvieron todo", pero está seguro de que será una gran oportunidad para el equipo. "Lo importante son los contactos que puedan establecer", insiste, "pero yo ya estoy satisfecho con que participen. Por eso animo a todos mis alumnos a tomar parte, porque es una satisfacción para ellos y una manera de aprender".

De hecho, Final Short Celtas no fue el único equipo de Ies Muralla Romana que tomó parte en esta competición: fueron hasta seis los equipos, cada uno compuesto por tres programadores.

Al equipo ganador de la fase final de Madrid se le invita además a participar en el concurso universitario Ada Byron, un certamen de programación para alumnos matriculados en las titulaciones de Informática de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de estos concursos es hacer de los alumnos mejores programadores que entenderán la importancia de pensar el problema para valorar sus dificultades antes de lanzarse a resolverlo, y realizar programas que reaccionen bien ante todos los casos.