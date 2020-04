La programación cultural en Lugo sigue en cuarentena

Es muy probable que el mundo de la cultura sea, precisamente junto otro sector al que va muy unido, el de la hostelería, uno de los últimos en recuperar la normalidad total, aunque sea la nueva de la que habla el Gobierno. Así lo asumen muchos de los programadores de este sector, que consideran en su mayor parte que ni las circunstancias ni las indicaciones aprobadas hasta ahora por el Ejecutivo son lo suficientemente claras como para pensar en avanzar ninguna programación.

Un ejemplo es el de Álex Losada, propietario del Ho Gruf!, cogestor del Clavicémbalo y organizador de eventos musicales tanto en Lugo como en Galicia. “Teníamos previsto un festival en Santiago en septiembre y todavía no sabemos si se va celebrar, por temas de aforo, distancias de seguridad... está todo por explicar”, comentaba ayer Losada.

Si habla de salas más pequeñas, como el Ho Gruf o el Clavi, todo está aún más difuso: “No conocemos ni protocolos de higiene, ni distanciamiento, ni metros... todo está demasiado verde. En el sector cultural reina la incertidumbre”. Es una sensación generalizada que palpa también en su actividad como gestor cultural: “Todas las ofertas están paradas, nadie está cerrando giras. Ni siquiera tenemos claro si fiestas como las del Apóstol o San Froilán se van a celebrar en sus formatos actuales”.

Maite Ferreiro, responsable de cultura en el Concello y en la Diputación, dos de los principales dinamizadores culturales en la provincia, no es más optimista. “Que a fase, a desescalada —opina— se planifique e dicte dende Madrid é un erro por que a realidade das vilas e ciudades galegas pouco ten que ver coa óptica que se pode ter dende o Goberno do Estado. Máis preocupante é actitude da Xunta e do seu presidente que quedou parapetado tralo mando único e non está a asumir nin defende as súas competencias”.

Maite Ferreiro: "O que se dixo ata o momento son normas xerais. Non existe un plan específico para o ámbito cultural"

Así, “á espera do que se publique de xeito oficial a normativa que defina as fases de desescalamento, queda claro que non existe un plan específico para o ámbito cultural”. Por si fuera poco, “outras das cuestións é a interacción da actividade cultural coa promoción turística. Neste caso as medidas anunciadas tampouco contentan ao sector turístico, fundamental para a economía lucense”.

Ni siquiera los museos se libran, y eso que el del Castro de Viladonga es en gran parte al aire libre. Su directora, Elena Varela, espera que las visitas se recuperen poco a poco, pero “teníamos muchas visitas de escolares que al no retomarse el curso ya no van a venir, la gente de la tercera edad tampoco, ni la gente de fuera. Trabajábamos con agencias y venían muchos turistas de otros países y eso ahora no es posible”.