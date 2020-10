Programa de San Froilán ► Estas son las actividades previstas para este miércoles

En la jornada de este miércoles destacan varios conciertos en diferentes puntos de la ciudad, como la de Kalte Sonne junto al puente romano, el concierto de Por mi swing en la Horta do Seminario, el de West Side Bones en la Praza Camiño Primitivo, Volta do Agro en el escenario Agro do Rolo o la actuación de Skintight en la Praza de Augas Férreas.

El programa de este miércoles

2.00 a 20.00 ▶ Cultura e Tradición no Camiño IV a cargo de Traxandaina en el Cantiño Nemesio Cobreros. Reproducción de una pequeña feria con productos de Castroverde.



18.00 ▶ Pasacalles de música tradicional del grupo Xaora por el recinto histórico.



18.00 ▶ As bombas do Xeneral de Tanxarina. Seminario menor.



21.00 ▶ Concierto de Kalte Sonne junto al puente romano.



21.00 ▶ Concierto de Por mi swing en la Horta do Seminario.



21.00 ▶ West Side Bones en la Praza Camiño Primitivo.



21.00 ▶ Concierto de Volta do Agro en el escenario Agro do Rolo.



21.00 ▶ Actuación de Skintight en la Praza de Augas Férreas.



21.00 ▶ Concierto de Branca Villares y Pablo Pintor en el escenario de O Castiñeiro.