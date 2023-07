Na súa dilatada carreira política, José Manuel Barreiro exerceu de voceiro en institucións moi distintas: o Concello de Lugo, a Deputación lucense, o Parlamento galego e o Senado. Tamén coincidiu como conselleiro con Núñez Feijóo na Xunta presidida por Fraga.

Pasou vostede por todos os chanzos na política.

No 1995 entrei como concelleiro en Lugo e dous anos despois fun ao Parlamento galego. No 2003 nomeáronme conselleiro de Medio Ambiente, nunha remodelación que fixo Fraga a raíz da crise do Prestige. Daquela tamén se incorporou á Xunta Alberto Núñez Feijóo, como conselleiro de Política Territorial. No 2004 fun nomedado vicepresidente segundo e Feijóo ocupou a vicepresidencia primeira. No 2008 marchei para o Senado, onde fun voceiro do PP desde 2011 a 2016.

Compartiu varios anos na Xunta con Feijóo e un breve tempo no Senado. Como ve a súa evolución?

Non é doado atopar a ningunha persoa coa súa traxectoria. A súa capacidade de xestión está contrastada en situacións complexas. Exerceu de secretario xeral do Servizo Galego de Saúde e logo presidiu o Insalud. Tamén liderou a transformación de Correos. Na Xunta foi conselleiro e presidente durante 14 anos. Non hai un currículo con esas experiencias demostradas.

Hai políticos que consideran máis ingrata a vida municipal que a parlamentaria. Cal é a súa opinión?

Son labores totalmente diferentes. A vida política local e provincial ten un factor diferencial moi importante, a proximidade, que che permite ter un coñecemento moi directo da problemática dun concello ou da provincia. Nas cámaras autonómicas e nacionais ten moito peso o aspecto lexislativo.

Cal foi o traballo máis importante que desenvolveu no Senado?

Gran parte do meu cometido céntrase na demanda de investimentos para Lugo e Galicia, como representante da provincia. Pero a miña maior responsabilidade foi participar como voceiro do PP no Senado no debate da aplicación do artigo 155 sobre as competencias da Generalitat de Cataluña co gallo do Procés. Non só defendín a proposta do Goberno, senón que negociei as modificacións propostas polo PSOE e Ciudadanos. Foi un fito único na historia para dar unha resposta responsable e firme a un atentado claro ao Estado e á unidade de España.

Na etapa de Rajoy ao frente do PP vostede era un habitual nos maitines da sede de Génova. Que se cocía neles?

As reunións do comité de dirección, encabezadas polo entón presidente do Goberno e do PP, celebrábanse os luns. Asistían responsables orgánicos e os voceiros no Congreso, Senado e Parlamento Europeo. Nesas xuntanzas analizábanse polo miúdo as estratexias e as actividades nas cámaras e no día a día do partido.

Bota en falta as clases de Economía na universidade?

Por suposto, pero cada vez vexo máis lonxe volver dar clase como catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados. A vida docente ten as súas vantaxes. Obriga ao estudo e á actualización constante e conéctate coa xente nova, o cal é un xeito de manterse vivo. Nunca deixei a universidade ata que fun conselleiro e despois senador, por incompatibilidade.

"Fun voceiro do Goberno de Rajoy na aplicación do artigo 155 e negociei modificacións co PSOE e con Ciudadanos"

Como catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados, que opinión lle merece a situación da provincia?

Para favorecer o desenvolvemento económico é necesaria a mellora das infraestruturas. O Goberno de Sánchez esqueceuse delas nos últimos cinco anos, pese a que existían prazos de inversión e unha periodicidade concreta para as autovías e a alta velocidade ferroviaria, presentadas polo que foi ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, na Subdelegación do Goberno. No eido industrial somos o único partido que leva no seu programa unha proposta para solventar os problemas das industrias electrointensivas, entre elas Alcoa. Tamén son urxentes actuacións en apoio do sector primario, como a rebaixa do Ive do peixe e da carne, que reclamamos en varias ocasións ao Goberno.

Imaxino que tampouco será alleo ao debate da débeda.

Hai que reducir a débeda pública, que cada hora que pasa aumenta 8 millóns, e frear a perda de poder adquisitivo das familias. As estatísticas din que a inflación baixou unhas décimas, pero non así a subxacente. O custo dos alimentos da bolsa da compra subiu un 10% e o acumulado supera o 30%.

"Hai que rachar coa política de bloques e cunha crispación que medrou nos últimos anos"

Unha das cousas que preocupa a José Manuel Barreiro é o aumento da crispación na vida pública. "Nos últimos quince anos, desde que cheguei ao Senado, o volume do debate aumentou moito. Hai que rachar con esta política de bloques. Dotar dunha maioría suficiente un Goberno de Feijóo é a fórmula axeitada para volver á moderación".

Cal é a proposta na que máis insistiu e que viu rexeitada?

Sen entrar nas infraestruturas, un dos compromisos incumpridos foi a construción dunha nova comisaría de Policía no barrio da Residencia en Lugo que xa tiñamos apalabrada na etapa do PP cando era ministro Zoido.

Entre ida e volta a Madrid, mantén contacto coa política lucense?

Fun presidente provincial do PP durante catorce anos, nos que tiña a rutina de manter reunións con alcaldes e voceiros municipais. Agora procuro ter un contacto directo, pero non con tanta frecuencia.

En que ocupa o tempo libre que lle deixa a política?

Gústame moito camiñar, aínda que últimamente fágoo algo menos, e a tertulia. Tamén gozo coa lectura. Agora estou lendo Tan terrible es el odio, de Carlos Floriano, senador do PP por Cáceres, que aborda unhas experiencias que lle tocaron de preto á súa familia durante a Guerra Civil.