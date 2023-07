El programa Benestar en Balnearios duplica este año el número de plazas

El Hotel Balneario de Lugo fue el lugar escogido por la Consellería de Política Social e Xuventude de la Xunta de Galicia para presentar este viernes una nueva edición del programa Benestar en Balnearios, que subvenciona estancias de 10 días en alojamientos termales a personas mayores de 60 años.

La conselleira Fabiola García, que representó al gobierno gallego junto al director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antonio Acevedo, el delegado territorial en Lugo, Javier Arias, y el jefe territorial de Política Social en Lugo, Francisco Javier Vázquez, destacó que este año se duplica el número de plazas en el programa, que pasa de 637 en 2022 a 1.250 en 2023. Los balnearios que deseen adherirse a esta iniciativa tienen hasta el 20 de julio para solicitarlo.

En la edición de 2022, la primera tras dos años en suspenso por la pandemia, participaron 15 establecimientos termales, en su mayoría miembros de la Asociación de Balnearios de Galicia, cuyo gerente, Benigno Amor, también estuvo presente en la presentación del programa. En representación del gremio, demandó "apoio da administración para poder recuperar a forza que tiñamos en 2019 e darlle viabilidade económica a este sector".

El gerente de la Asociación de Balnearios de Galicia agradeció la promoción autonómica del termalismo social. "Ao longo destes anos non puidemos contar co apoio do Inserso que tando precisabamos, mais hoxe podemos felicitarnos polo apoio da Xunta".

En esta línea de agradecimiento público se posicionó también el gerente del Hotel Balneario de Lugo, Antonio Garacoles, aunque advirtió que la convocatoria del programa llega "un pouco tarde para os balnearios que no inverno temos que pechar porque estamos ao lado do río e ás veces hai inundacións" que afectan o servizo. "Esperemos que en anos sucesivos se corrixa e o programa poida saír en primavera ou verán", añadió.

De acuerdo con la Consellería de Política Social e Xuventude, el proceso de inscripción para las personas mayores comenzará en el último trimestre del año.



Coste parcialmente financiado

En la edición de 2022 se convocaron 637 estancias de 10 días en régimen de pensión completa a elegir entre 15 balnearios de Galicia en varios turnos, en los meses de noviembre y diciembre. Los tiempos de tramitación de este año hacen prever un calendario similar, aunque aumenta a 1.250 el número de plazas y previsiblemente también lo hará el de establecimientos adheridos al programa.

Coste. Se publica una tarifa fija por estancia completa que varía en función del establecimiento termal escogido. La Xunta financia hasta un 43% del coste total.

60 años es la edad establecida para solicitar la participación en el programa Benestar en Balnearios, aunque para pensionistas se reduce a 55. Se admiten dos solicitudes por participante.