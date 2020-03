Profesores de As Mercedes fabrican pantallas faciales para sanitarios

El espíritu de solidaridad en esta emergencia sanitaria se está propagando a la misma velocidad que el agente infeccioso microbiológico que nos tiene contra las cuerdas. Se suceden los casos de personas altruistas que quieren ayudar a los combatientes que se están batiendo cuerpo a cuerpo con el virus en la primera línea del frente. Uno de los últimos es el de profesores del centro público integral de Formación Profesional As Mercedes de Lugo que están fabricando pantallas de protección facial para el personal del Hula que las precise. Este martes enviaron la primera remesa, compuesta por 75 piezas.

Las hacen manualmente. El visor es del tamaño de un folio y en acetato, como las tapas transparentes que se utilizan en las encuadernaciones. Y el arnés para sujetarlo a la cabeza lo confeccionan en PVC.

“Como vimos que no mercado non as hai e que o personal sanitario as estaba pedindo, decidimos fabricalas nós”, explicaba este martes el director del CIFP As Mercedes, Joaquín Expósito.

Estos docentes humanitarios se pusieron en contacto con la gerencia del Hula para ofrecer sus servicios y el hospital de referencia del área sanitaria de Lugo recogió este martes la primera remesa para testar su uso.

Este instituto lucense, que el año pasado cumplió sus bodas de oro, cuenta con 340 alumnos y 76 profesores

Estas pantallas de protección caseras pueden librar a los sanitarios de recibir, por ejemplo, salpicaduras en el rostro.

Los profesores de este centro integral de FP se plantearon en principio fabricarlas con una impresora 3D, pero, según precisó Joaquín Expósito, desecharon esa posibilidad porque “tardaba moito” y optaron por elaborarlas “manualmente”.

