Profesores de Lugo se manifiestan contra un "protocolo kamikaze"

Profesores de dos institutos de la ciudad de Lugo, el Virxe dos Ollos Grandes y el Lucus Augusti –centro de secundaria decano en Galicia–, se han manifestado este viernes ante las puertas del segundo en contra del "protocolo kamikaze" de la Consellería de Educación para el inicio del curso.

Detrás de una pancarta en la que se podía leer "Coa saúde e o ensino non se xoga", los docentes corearon consignas como "Non queremos que nos mate un protocolo kamikaze", coa "Saúde non xoga" o "O Lucus non se vende".

El transcurso de esa concentración, se procedió a la lectura de un manifiesto en el que se indicaba que "todos los miembros de la comunidad educativa, alumnado, padres y madres, profesorado y personal no docente, son víctimas de la improvisación constante de las autoridades educativas"

"Las últimas instrucciones de la Consellería tiran por el suelo, por tercera vez, el trabajo realizado por el equipo directivo" desde "el mes de julio", afirmó el director del Lucus Augusti, Carlos Cazón, encargado de la lectura del manifiesto.

A juicio de los docentes, "los últimos cambios ponen en riesgo a toda la comunidad educativa, al reducir la distancia de seguridad en el aula de 1,5 a 1 metro, lo que supone que se pueden concentrar hasta cuarenta alumnos por aula, en un centro por el que circulan a diario casi mil personas".

Además, recuerdan que "no se podrá atender a las necesidades educativas especiales del alumnado más vulnerable, al no poder realizar agrupamientos ni desdobles".

Tampoco saben "qué materias" se van a "impartir en cada nivel", cuando "la Consellería nos exige tener cargados los contenidos en el Aula Virtual a finales de septiembre".

"Profesorado y alumnado estamos en doble situación de alto riesgo: Riesgo para la salud y riesgo para la educación", concluye el manifiesto.

La concentración se produjo antes de que la Consellería de Educación anunciase que se retrasa la fecha de inicio del curso en secundaria.