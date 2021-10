Profesorado reclama recuperar el uso del pabellón que cedió al Ceip Anexa

La facultad de Formación de Profesorado ha decidido reclamar a Educación la recuperación de su pabellón deportivo, que cedió hace una década al colegio Anexa mediante un acuerdo verbal entre la Xunta y la USC que establecía que, a cambio, el centro universitario dispondría del pabellón del CIFP Politécnico.

Pasada una década, Formación do Profesorado sigue sin tener la cesión del pabellón del Politécnico, razón por la que apuesta porque los alumnos vuelvan a las instalaciones deportivas de su propiedad. La situación dejaría sin gimnasio al colegio de la Anexa.

Formación do Profesorado tomó el acuerdo en una junta de facultad celebrada el pasado día 29 y en la reunión también se decidió que no se impartirán las sesiones de didáctica de expresión corporal mientras la facultad no recupere su pabellón.

La junta de facultad también acordó presiones añadidas y se decidió que todo el profesorado se sumará a la campaña para exigir soluciones y no habrá clases interactivas hasta que Profesorado vuelva a disponer de las instalaciones que precisa para impartir su formación.

La decana de Formación de Profesorado, Carmen Sarceda, recalcó que el centro tiene buena relación con la Anexa y que no quieren de ningún modo perjudicar al colegio, pero también sostuvo que no se les deja alternativa.

El uso compartido del pabellón entre la Anexa y Profesorado sería imposible, ya que el centro universitario precisa las instalaciones por la mañana y por la tarde, al impartir unas 30 horas de docencia semanales en las instalaciones deportivas. "Hay días que se necesita el pabellón de 9 de la mañana a 9 de la noche", detalla la decana de Profesorado.

Esta facultad pidió a la USC que "tomara cartas en el asunto" dado que el acuerdo para la cesión del pabellón del Politécnico nunca ha funcionado y la decana dice que le consta que hay negociaciones entre la USC y Educación, pero el centro ha decidido que no puede esperar más "porque hay alumnos que este año ya tienen esta materia perdida", denuncia.

Un curso en el Seminario

Profesorado decidió romper la baraja porque la situación es insostenible, alegan en el centro. Y la ruptura llega tras un año difícil, ya que el curso pasado solo se pudo garantizar la docencia gracias a que el Seminario tuvo un gesto de solidaridad y decidió dejar su pabellón al centro universitario, modificando incluso los horarios de sus propios alumnos. También la Anexa dejó instalaciones algunas horas.

Insostenible

La cesión por parte del Seminario salvó el curso pasado pero esa es una solución insostenible en el tiempo, advertía la decana.

Traslado

Profesorado está pendiente de su traslado al campus, pero eso requiere que antes se construya un nuevo pabellón deportivo para el centro.