Profesorado del CIFP Politécnico protesta por los cambios en ciclos a distancia

Un grupo de profesores de Formación Profesional del CIFP Politécnico de Lugo llevó a cabo el pasado viernes una concentración delante del centro educativo como protesta contra la transformación de diversos ciclos del régimen modular al régimen a distancia en varios institutos.

Los profesores explican que la medida adoptada por la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades se adoptó sin preaviso al alumnado y personal docente. De hecho, comentan en el comunicado que esta medida "afecta non só ao profesorado que imparte docencia nos ciclos senón tamén ao alumnado que aínda non rematou os seus estudos e están matriculados no réxime modular xustamente para satisfacer as súas necesidades formativas, polo que os docentes do CIFP Politécnico de Lugo queren amosar o seu apoio e solidariedade a ambolos dous grupos".

Por otra parte, el Sindicato de Estudantes de Galiza emitió otro comunicado en el que califica como "ataque salvaxe do PP á FP" la eliminación de la presencialidad en todos los ciclos formativos para adultos, que pasarán el próximo curso a la modalidad a distancia.

En el IES Muralla Romana están afectados por esta medida los ciclos de Administración y Finanzas y de Sistemas Informáticos, una medida que fue criticada por los alumnos, que piden que se mantenga la presencialidad al menos el próximo curso.