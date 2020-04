La profesionalidad de los odontólogos en tiempo de pandemia

Trabajan literalmente en la boca del lobo. Los profesionales de la odontología mantiene el nivel de alerta al máximo. El Gobierno permite la apertura de las clínicas dentales, siempre bajo la responsabilidad de los facultativos y la necesidad de implementar las medidas de seguridad e higiene oportunas. No obstante, la escasez de medios como mascarillas FFP2 y FFP3, o equipos de protección individual, sumado a que en odontología es imposible mantener el metro de distancia de seguridad, propició que las clínicas dentales se vean obligadas a limitar la actividad a casos de urgencia.

Una emergencia dental implica un caso que presente síntomas de dolor agudo, asociados a piezas dentarias y mucosas de la boca.

En Galicia, la Xunta tomó la decisión de decretar el cierre de las clínicas dentales el pasado 20 de marzo, una medida que puede llevar a los profesionales del sector a solicitar medidas económicas oportunas que faciliten los Ertes y las exenciones fiscales.

→ Profesionales

La doctora María José Martín cuenta con más de dos décadas de ejercicio de su profesión al frente de la clínica dental que lleva su nombre en Monforte. “Decidí atender personalmente el teléfono y mandar a las siete personas que trabajan conmigo a casa”, dijo.

María José Martín: "La salud de mis pacientes y empleados es lo primero. Marcará mi norte a seguir hasta que acabe esta crisi"

La ciudadanía se concienció a la hora de acudir a la consulta y la centralita telefónica no sufrió un aumento significativo de actividad. “No hay un número exagerado de llamadas. Es un ritmo normal. La inmensa mayoría de consultas pueden resolverse por teléfono y con las recomendaciones oportunas no hace falta acudir a la clínica”, asevera María José Martín, quien pese a no contar con la clínica abierta al público puede acceder a la ficha personal de cualquier paciente. “Gracias al sistema informático para trabajar en remoto puedo consultar un expediente clínico”, comenta.

La doctora Martín atendió diversos casos, aunque la mayor parte de ellos se derivan de la edad del paciente. “Llaman madres preocupadas porque le salió un diente por encima de otro de leche. Se lo explicas por teléfono, les cuentas lo que tienen que hacer y así les tranquilizas. También llama alguna persona mayor porque tiene molestias al masticar. Le aconsejas una dieta blanda durante unos días y ya está. En ocasiones, damos mas información que pautar medicación”, matiza.

Esta colegiada también pone de manifiesto que el hecho de que “la Xunta facilitase los Ertes permitió que la sensación de incertidumbre no fuese tan grande. En otras comunidades no sucede; en Galicia se entendió esta situación”, dice.

La doctora Martín asegura que “la primera preocupación de los odontólogos es la salud de los pacientes y del personal que trabaja en las clínicas. Somos más de 40.000 profesionales del sector. Esta preocupación va a marcar mi norte, mi camino a seguir durante esta crisis sanitaria”, concluye.

Alejandro López Quiroga: "Quiero agradecer el comportamiento ejemplar de la ciudadanía y de todos los profesionales de la odontología"

→ Colegio Oficial

Alejandro López Quiroga, presidente del Colegio Oficial de Odontólogos de Lugo, quiere trasladar “todo el ánimo y apoyo a todos los pacientes que luchan por restablecer su salud ante el Covid-19”, y agradece a la ciudadanía “su comportamiento ejemplar desde el inicio del estado de alarma”.

López Quiroga conoce las dos vertientes de su profesión puesto que, a parte de estar al frente de una clínica dental privada, ejerce su labor médica en el centro de salud de A Milagrosa. “Atendemos las urgencias que nos llegan, pero habitualmente 14 de 15 consultas pueden diagnosticarse por teléfono”, asegura.

El doctor López Quiroga quiere agradecer “la respuesta maravillosa y solidaria de todos los profesionales lucenses por la donación de los equipos de protección de los que disponían en sus clínicas”.

El presidente del Colegio Oficial también quiso tranquilizar a profesionales del sector. “Debemos tener calma. Volveremos a abrir y extremaremos las medidas higiénicas, que ya de por sí son excelentes. El día después de un incendio no se recupera un bosque. El trabajo viene después”, asegura.

Manuel García Rielo: "Hay seguridad para el paciente, pero nosotros estamos muy expuestos y se atienden solamente urgencias"

→ Tratamientos

El doctor Manuel García Rielo también sigue al pie del cañón. Pese a todas las medidas de protección, dice, “no me siento seguro, sí por mis pacientes. Pero nosotros estamos muy expuestos. Trabajamos con turbinas de agua y cualquier gota que salpique se queda ahí”.

A pesar de la pandemia, algunos pacientes preguntan por la posibilidad de comenzar algún tratamiento. “Al pasar ya un tiempo, algunos insisten con ciertos tratamientos que no podemos realizar. Solo actuamos en endodoncias o rotura de alguna pieza. En urgencias”, finaliza.