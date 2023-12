Profesionales de la salud mental critican recortes en la unidad de alcoholismo del Hula

El Movemento Galego de Saúde Mental (MGSM) –colectivo que agrupa desde sindicatos hasta colegios y asociaciones de psicólogos o activistas en favor de la sanidad pública– y la Asociación de Psicólogos Clínicos do Sergas (ACS) remitieron sendos escritos a la gerencia del Hula criticando los recortes en la unidad de alcoholismo del área sanitaria y los graves efectos en la salud pública que tendrá esa medida.

En concreto, el primero denuncia que implicará "repercusións irreparables para a vida de moita xente". Explica que la medida supone que el personal de la unidad —trabajadora social, psicóloga clínica y psiquiatra— dedique la mitad de su tiempo de trabajo a reforzar la unidad de salud mental de manera que se pueda bajar la espera por una primera consulta y entiende que supone "o inicio do desmantelamento" de ese servicio. "Dúas facultativas deixan de atender o seu traballo habitual só para exercer unha influencia marxinal nos datos macro, que non van mellorar con esta decisión. Como di o refrán, espir a un santo para (mal) vestir outro", indica.

Recuerda también que en junio (las últimas listas de espera que hizo públicas el Sergas corresponden a esa fecha) había más de 1.500 personas aguardando por una primera consulta de Psiquiatría. La demora media se situaba en casi dos meses.

Lo cierto es que la espera en salud mental desde la pandemia se ha disparado, incrementándose casi en un 100% y con una bolsa de pacientes que casi se ha multiplicado por tres. En junio de 2019, año previo a la llegada del covid, el Sergas comunicó en sus datos de lista de espera que los lucenses tardaban una media de 31 días en ver por primera vez al psiquiatra y que había 575 pacientes aguardando su cita. La lista fue creciendo paulatinamente y en 2022 ya superaba los 1.000 pacientes.

El MGSM recuerda que Galicia tiene la peor tasa de mortalidad atribuible al alcohol del estado y reclama que se mantenga la prestación tal y como está ahora.

Por su parte, la ACS explica que no solo se "merma significativamente" la actividad de la unidad de alcoholismo, sino también la de interconsulta y enlace. "Somos conscientes da complexa situación das unidades de saúde mental, cunha dramática lista de espera para as primeiras consultas de Psicoloxía Clínica. E tamén con demoras entre consultas moito máis aló do aconsellable para garantir un tratamento psicolóxico eficaz e eficiente, pero consideramos que a solución non debe pasar por interromper outros dispositivos".

La postura del Sergas

El Sergas niega categóricamente que la unidad de alcoholismo vaya a ser desmantelada y cree que el MGSM hace unas declaraciones "falsas, temerarias e carentes de toda responsabilidade".

Explica que, en estos momentos, el área cuenta con una veintena de psiquiatras y se trabaja para cubrir cuanto antes cinco plazas vacantes, mientras que, en el caso de los psicólogos clínicos, "o cadro de persoal está cuberto e reforzado. De feito, pasouse de contar con 12 psicólogos, no ano 2019, a contar cun total de 16 na actualidade".

Añade que únicamente se pidió al personal que atiende la adicción al alcoholismo que refuercen con su trabajo otras unidades "máis sobrecargadas e con máis demanda sen menoscabar ou minorar en ningún momento a atención á programación prevista na unidade de alcolismo, onde, por exemplo, o psicólogo clínico atende unha media de 3,5 pacientes ao día". Insiste en que la redistribución de las cargas de trabajo propuesta es "absolutamente provisional" y solo tiene como objetivo "mellorar a calidade e a resposta asistencial a todos os pacientes da área".

Reitera que la unidad de alcoholismo seguirá teniendo "os mesmos días de consulta" y atenderá "todas as necesidades asistenciais que haxa en cada momento nesta área, adaptándose á demanda existente na mesma".