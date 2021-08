La Primaria está al límite: los profesionales sanitarios analizan la situación actual

Los sanitarios de Primaria sienten que siempre se ha minimizado su papel en esta pandemia. Hasta ahora. Una ola en la que mayoría de infectados son jóvenes, con enfermedades leves o moderadas que solo precisan atención ambulatoria, recae de forma clara en ellos y lo hace en el peor momento: verano, cuando siempre escasea el personal, y especialmente este, al que llegan ya extenuados.

Lorenzo Armenteros Médico de Familia en Illas Canarias: "Creo que esto va a acabar con la Primaria"

Lorenzo Armenteros lleva días doblando jornada laboral. Dice que, en su centro de salud, solo así se cubren las vacaciones y bajas y se atiende una demanda disparada. "Siempre se dijo que la desescalada iría paralela al número de vacunados y no está siendo así. Si se hace de forma precipitada, cuando aún hay mucha gente sin vacunar, que es además un grupo de población con escasa percepción del riesgo pasa lo que vemos ahora, que el contagio está desbocado", señala.

En este momento Primaria es, con diferencia, el nivel asistencial más achuchado. Son los centros de salud y PAC los que diagnostican en gran medida los casos a través de test de antígenos y los que hacen el seguimiento de esos pacientes. Frente a un rastreo que, a juicio del doctor Armenteros, funcionó con gran eficacia en la anterior ola, en esta es incapaz de llegar a todo.

"Hay pacientes a los que llamas y te dicen que llevan ocho días esperando a que alguien hable con ellos para comunicarle sus contactos. Los médicos de Familia nos ocupamos de los contactos más próximos, los familiares convivientes, pero no de todos los demás", recuerda. Esas cadenas de transmisión siguen creciendo, sin nadie que las acote.

"Creo que esto va a acabar con la Primaria. Tenemos que sustituir a nuestros compañeros, doblar jornadas o extenderlas sistemáticamente para llegar a todo, una demanda altísima, con casos de 70 citas en un día. De la explicación esa de que el problema es que no hay médicos son culpables los sucesivos gobiernos, uno tras otro. Además, hay muchísimos trámites administrativos que siguen recayendo en nosotros y esta ola los ha incrementado", señala.

A la falta de personal por vacaciones, la presencia de desplazados y la pandemia se suma ahora una circunstancia particular y específica de esta ola: está demandando atención sanitaria gente que apenas lo hacía, que no necesitaba ir al médico salvo contadísimas excepciones.

"Yo tengo un cupo grande, de unos dos mil pacientes, muchos de ellos profesionales jóvenes que apenas consultan", explica, "ahora el de los jóvenes es el grupo que genera una mayor demanda". Esa bolsa de pacientes que habitualmente permanece oculta es muy visible en estos momentos.

Karina Pasarín Enfermera de Urgencias del Hula: "Las noches en Urgencias están siendo terroríficas"

En mayo, cuando se levantó el estado de alarma, Karina Pasarín contó en este diario el temor del servicio a la vuelta a la normalidad, cómo la relajación de las medidas restrictivas contribuiría a incrementar los contagios. Admite ahora que esos temores se han cumplido.

Urgencias del Hula tiene ahora una actividad frenética, que afronta con menos personal del habitual. Como en un dominó, el aumento de casos afecta a centros de salud, PAC y urgencias hospitalarias. "Las noches están siendo terroríficas, con muchísima actividad. Hay de todo, patología respiratoria y de la otra", explica.

Cuenta que resulta muy frustrante pensar cómo la escasez de personal puede repercutir en la atención. También el hecho de que, pese al último año y medio, muchas cuestiones básicas siguen sin estar claras. "A veces estoy en triaje y llega alguien que te dice que le duele la garganta o que se encuentra cansado pero no se ha hecho ninguna prueba, que viene acompañado de varias personas... cosas que son de primero de pandemia. Si tienes algún síntoma leve debes aislarte y contactar por teléfono para que te citen para una prueba, el último sitio al que debes ir es a Urgencias", recuerda.

Si al principio la gente temía tanto ir al hospital que incluso se redujeron problemas de salud que son inequívocamente urgentes, como los infartos o ictus, ahora la situación ha cambiado radical mente. "A veces hay pacientes que llegan citando un dolor, por ejemplo, se sientan en la sala de espera quince minutos y, cuando ven que van a tener que seguir esperando, se van diciendo que ya vendrán otro día con menos lío", cuenta.

Joaquín López Fernández Médico del PAC de Vilalba "Hay casos de jóvenes y también de vacunados"

El hecho de que en los centros de salud no se cubran ausencias —por vacaciones, bajas o jubilaciones— tiene una repercusión directa en los PAC. "A veces ves a un paciente, le pides una prueba y, como no tiene médico asignado, acaba volviendo a ti porque alguien tiene que informarle o prescribirle un tratamiento", dice Joaquín López.

La realización de pruebas de antígenos y las consultas a pacientes con dificultad de acceso a su médico, así como la atención a desplazados, contribuyen a incrementar la actividad de los profesionales del PAC. "Diagnosticas covid a un paciente desplazado, que vino a pasar unos días con otros amigos o familiares, por ejemplo. Todos los demás tienen que confinarse y hacerse las pruebas y te preguntas si realmente lo harán", dice.

Una de las circunstancias de esta ola que le ha resultado inesperada no es el hecho de que los vacunados se puedan contagiar, sino la frecuencia con la que ocurre. La variante Delta parece haber cambiado el comportamiento del virus. "Antes diagnosticabas un caso y, entre las personas que convivían con él, era normal que hubiese alguna que no se contagiase aunque no se hubiese vacunado todavía. Ahora a menudo dan positivo todas las personas que viven en una misma casa, pese a estar vacunadas", dice.

El doctor López admite que hay puntos del protocolo que no están claros. Los vacunados contactos estrecho de un positivo creen que ya no tienen que guardar cuarentena pero lo cierto es que sí deben hacerlo si se sospecha que el contagio lo causó una variante muy transmisible, como la Delta, que ya es la dominante en Galicia.

El comportamiento de la población ya no refleja temor a ir al PAC, sino al contrario, cierta relajación. "La gente ha perdido el miedo. Hay quien en una sala de espera se baja la mascarilla. Si hace bueno les pedimos que esperen fuera y entren en el momento en el que se les va a atender. Vienen pacientes oncológicos, inmunocomprometidos, que no pueden estar en una sala de espera con otros con la mascarilla bajada", explica.

Otros no hacen el mejor uso del PAC. "A veces vienen jóvenes que te citan unos síntomas parece que para que se les haga un test de antígenos gratis, no son la mayoría pero los hay", señala.

Rafael Leal Pediatra en el Hula y A Mariña: "Nunca tuvimos tantos niños infectados"

El doctor Leal ejerce en el servicio de Pediatría del Hula y, en verano, en varios centros de salud de A Mariña. Admite que esta ola ha sido diferente a las anteriores para la población infantil. "Nunca tuvimos tantos niños infectados. Lo bueno es que la mayoría lo pasan asintomáticos o como una enfermedad leve", apunta.

Está pasando consulta en el centro de salud de Foz donde reconoce que se produjo "una sobrecarga", si bien ahora se percibe "un pequeño descenso". Señala que es la Primaria de adultos la más afectada. Como los niños pasan la infección sin demasiadas consecuencias, su seguimiento es más liviano, además de que no requieren de otros trámites como bajas que también roban tiempo.

Pese a todo, contactar con una docena de padres también ocupa un tiempo consulta. Al contrario que otros años, en los que otro médico asumía los casos de desplazados, este verano debe hacerlo él, así como los de algunos pacientes de Ribadeo cuyo pediatra no se ha sustituido.

Isidro Melchor Médico del PAC de Viveiro: "Hay médicos trabajando 300 horas al mes"

La falta de personal de Primaria es, a juicio del doctor Melchor, una falta flagrante de previsión, pese a que no requiere de cálculos muy elaborados. "Es fácil saber qué profesionales se jubilan y cuántos acaban su formación", explica. En la situación actual, de problemas endémicos de personal, con ausencias que no se cubren, "se dan casos de algunos que trabajan 300 horas al mes, cabe preguntarse qué atención pueden dar", dice.

En el PAC de Viveiro pasaron, desde aproximadamente el 20 de julio, una quincena "muy dura, casi al límite". A partir de ahí "las restricciones empezaron a notarse y también el miedo a la enfermedad, que aunque hay menos que antes no es nada desdeñable". Pese a todo, la petición de tests, la atención a desplazados o sin acceso a su médico sigue pesando. Lo peor, dice, está en los centros de salud. "Una compañera tenía un día 70 pacientes. Se calcula que, a partir de 30 al día no puedes ofrecer una atención correcta y eso es más del doble", destaca.

El enfermero Jorge Novo recuerda que nunca se cubren las vacaciones en los centros de salud. "En San Roque hay 3 enfermeras y 2 médicos de vacaciones y no se les ha sustituido. Tampoco, salvo unos meses al principio, a un médico que lleva de baja más de un año", dice.

En ese contexto de escasez de personal, una ola como esta, con pacientes jóvenes que requieren tests y seguimiento, tarea de Primaria, supone ahogar aún más a los que están trabajando. No es optimista. "Teniendo en cuenta que el 60% de sanitarios de Primaria se jubilarán en los próximos diez años, vamos a peor", recuerda.

En plena campaña de vacunación "un éxito en Galicia porque, al ser una población muy envejecida, ya tenemos un gran porcentaje de población vacunada" esta ola ha llenado los centros de salud, en gran medida de jóvenes. "Un sábado por la mañana, hicimos 30 tests de antígenos, diez de ellos positivos", explica sobre una prueba que supone parte de la labor de Enfermería en esta pandemia. "Y no solo hay covid, hay mucha demanda de analítica porque hay pacientes crónicos que llevan casi dos años sin hacerse una pese a que deberían hacérsela cada seis meses", dice.