Le 33, un lucense profesional del mundo rap

Yago Fernández Carro comenzó a rapear con los amigos hace diez años, cuando tenía 15, en el parque Rosalía de Castro o en el Círculo de las Artes. Hoy, con 25, se autodefine como un freestyler y pretende hacer del rap una profesión y una manera de ganarse la vida incluso como productor, tras haberse formado en un ciclo de FP en la Fundación TIC.

Este joven lucense volvió al rap, tras el paréntesis de la pandemia donde dejó las batallas de gallos para centrarse en sus estudios. En esta etapa de transición, dejó de ser Green Soul (Alma Verde), por ser este su color favorito, para pasar a llamarse Le 33. "Me gusta el francés como idioma y el 33 siempre fue mi número favorito", alega Yago, quien dice que el cambio de nombre también supuso una forma de diferenciar etapas vitales.

El caso es que Yago Fernández volvió a las andadas, al rap y a las batallas de gallos, pero esta vez con ganas de profesionalizarse en el sector y parece que va camino de ello. De momento, se postula en el segundo puesto de la tabla de ascenso a la Liga Profesional, con 120.000 puntos conseguidos. Los situados en los ocho primeros puestos tienen prácticamente asegurado el ascenso a la Liga Profesional pero todavía faltan varias jornadas por celebrar y hay cerca de una decena de aspirantes ansiosos, como Yago, de entrar en la liga que lo catapultaría como rapero o freestyler profesional.

Pero llegar a la Liga Profesional también es costo, económicamente hablando. Para ello, trata de buscar maneras para financiar los gastos. "Estar en la FMS (Freestyler Master Series), supone tener una jornada de batalla al mes, por la que cobras. Mientras que no eres profesional puedes ganar dinero si te contratan para alguna batalla u otro espectáculo y también te contratan según la cantidad de gente que puedes mover y eso depende, en gran parte, de los seguidores que tengas en redes. Yo, de momento, financio mi participación en los eventos para clasificarme para la Liga Profesional con la marca de ropa Joynt. Yo me pongo sus prendas en el escenario y ellos me financian los gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas en competiciones por toda España. Luego, si consigo clasificarme para los nacionales, la federación ya financia los gastos", explica Yago.

De todas formas, su carrera parece, por lo de ahora, imparable y el rapero lucense acaba de ser fichado para representar a España, el próximo 11 de febrero, en el evento internacional de la Batalla de Maestros, BDM, que se celebrará en Arica, Chile.

Productor de eventos o festivales y también musical

La meta de Yago es vivir del rap y de todo el arte que emana de este movimiento, en el que también encuentra un hueco para su faceta de productor. "Estar haciendo esto me permite también abrir una productora para organizar eventos o festivales y también hacer producción musical. Se trata de profundizar en este movimiento artístico, que es muy amplio. El rap es como un óleo en blanco, en el que puedes expresarte y gritar, jugar con la métrica o soltar palabras con una base rítmica de fondo", cuenta.

Yago asegura que ser freestyler, batallero o rapero supone "un entrenamiento mental brutal". "Hay que improvisar. Suena una caja y un bombo y tienes que ser capaz de anticiparte y adaptar una letra a esa música, tienes que manejar mucho vocabulario, transmitir y mantener una buena vibra, lo que no es fácil", indica.

Este joven afirma que encontró su verdadera vocación en el rap, al que se pretende dedicar en cuerpo y alma. "Encontré en el rap mi vocación y una meta tangible a través de mis sueños y mi capacidad de crear. El rap me hizo encajar en muchos sitios y me llena mucho cuando alguien me da un abrazo, al final de un espectáculo, y me dice que se le ha puesto la piel de gallina escuchándome", cuenta.

Mientras tanto, este chico sigue rapeando y entrenándose en casa haciendo rimas o buscando dobles sentidos en las respuestas.

El beat mode, el mejor para Yago

Las batallas de gallos (raperos) pueden desarrollarse en distintos formatos. Yago Fernández enumera algunos como, por ejemplo, los que siguen una temática, los que trabajan con imágenes, los que simulan personajes, el kick back (cuatro versos, en los que el primero es una pregunta y los otros tres son respuestas) o el beat mode, el que es el favorito de Yago Fernández.



"El beat mode es el mejor formato para mí. Se trata de que el DJ te deja un minuto para que elijas cualquier base rítmica que no sea rap y, a partir de ahí, improvisar", indica.



Veinticinco minutos es el tiempo de duración de una batalla de gallos. Cada jornada de la Liga Profesional consta, además, de seis enfrentamientos entre los doce participantes.