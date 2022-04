Profes que vuelven al pupitre

En este caso la pandemia no fue quien de frustrar sus planes. Hace un tiempo, la Escola Oficial de Idiomas de Lugo recibió el visto bueno para poner en marcha su proyecto Erasmus Goal, enmarcado dentro de un programa Erasmus +, el K104, para movilidades del profesorado.

Sin embargo, el covid se interpuso en el camino y el proyecto quedó estancado a la espera de que mejorasen las condiciones sanitarias para poder viajar y cumplir el objetivo marcado: garantizar la observación en el aprendizaje de las lenguas.

Finalmente, ese momento llegó durante el presente curso académico y seis docentes del centro -todas ellas mujeres- se embarcaron en esta ilusionante experiencia que, después de muchos años, las devuelve al pupitre, a ese lugar del que un día salieron para dejar de ser alumnas y convertirse en profesoras.

Teresa García y Verónica Gaute, ambas docentes de Inglés, saborearon ya las mieles del intercambio. Teresa se fue a Dublín en otoño y Verónica acaba de llegar de la universidad de Westminster, en Londres.

Las próximas profesoras en marcharse serán Ana Álvarez, también de Inglés, que se irá este mes a Finlandia; Clara Lozano, de Francés, que viajará a Vichy; y María Lama y Gema Fernández, de Inglés, que irán a Grecia y a Edimburgo (Escocia).

"En mi caso, lo que hice fue un curso de metodología y reciclaje lingüístico. Allí aprendí a ver que hay otra relación entre profesorado y alumnado a la hora de impartir la clase, que se extiende también a la distribución del alumnado en el aula. Todo esto da pie a que, al final, los estudiantes hablen más en inglés durante la clase. Aquí, quizás, los profesores comemos tiempo de clase al alumno y este, como consecuencia, se queda con menos tiempo para hablar. Esa es mi conclusión. Por eso, ahora, cada vez intento más darles lugar a que la clase la lleven realmente ellos", cuenta Teresa.

Uno de los principales beneficios del programa es que permite el uso de la lengua extranjera en un entorno real

Oyente. Verónica Gaute acudió a las aulas de la universidad de Westminster como profesora pero, en realidad, se sentaba en un pupitre y seguía las clases más como oyente que como docente en sí.

"A min, o que máis me chamou a atención foi a diversidade nas aulas. Alí, podíanse ver alumnos de todas as partes do mundo e era moi enriquecedor porque cadaquén aportaba a súa visión cultural cando se trataban distintos temas nas clases de inglés. Os temas tamén eran moi de actualidade. Por exemplo, lembro un sobre as cuestións de xénero. En canto á ensinanza en si das linguas, predomina o enfoque comunicativo, especialmente a comunicación oral, integrando gramática e vocabulario á vez", explica Verónica.

Esta docente no solo aprendió nuevas metodologías sobre la enseñanza del inglés para trasladar a sus alumnos sino que, además, su estancia le permitió refrescar también el idioma.

"Alí estás inmersa na lingua todo o tempo. Utilizas o idioma nun contexto que non é o da clase, o que che permite reciclarte e mellor tamén a túa competencia lingüística como profesora. E tamén me permitiu verme na situación do alumno aínda que, ás veces, o profesor facíame preguntas, tamén como docente, sobre o sistema de ensinanza que temos aquí", afirma Verónica.

Entorno. La misma sensación de reciclaje de sus conocimientos de inglés la vivió Teresa. "El intercambio te permite usar esa lengua en un entorno real porque el entorno del aula es artificial. Pero, además, te aporta otras cosas. Por ejemplo: conoces a gente de otros países con otras formas de pensar y ves cómo trabajan otros. O sea, aprendes estrategias docentes que luego puedes poner en marcha con tus alumnos, mejorando su capacidad de aprendizaje", dice.

Tanto para Teresa como para Verónica, ninguna de las dos había hecho antes una movilidad Erasmus. Para ambas, la experiencia fue muy renovadora a nivel profesional. "Después de esto, vienes a clase como una profesora de idiomas de verdad, tras vivir otras experiencias docentes en primera persona. Es más, particularmente creo que los viajes al extranjero tendrían que ser obligatorios para los profesores de idiomas. Lo ideal sería que la Consellería de Cultura e Educación nos enviase a todos unos días fuera", plantea Teresa.

Movilidad: la vicedirectora viajará a Oporto

La vicedirectora de la Escola Oficial de Idiomas, María José Veiga, se sumará también este año a otro programa Erasmus +, distinto al Goal, diseñado por el centro educativo. Se trata, en este caso, de una movilidad del Centro Autorizado de Formación e Innovación, Cafi, dirigido, también en este caso, solo a docentes.



Semipresencial



Este programa, que lleva por nombre Sblendid, estará enfocado a la enseñanza semipresencial (blended learning, en inglés), un sistema cada vez más usado en educación y desarrollado en el confinamiento.



La Escola Oficial de Idiomas dispone también de cursos semipresenciales que permiten al alumnado acudir solo un día a la semana al centro