CUANDO SE VIO confinado, José Efrén Piñeiro García —33 años y profesor de Física y Química del IES Sanxillao— buscó cosas que hacer en casa que le permitiesen evadirse del aislamiento y de su obligación de preparar y dar las clases online a sus alumnos. Primero, pensó en el deporte, algo que siempre le gustó y que, hace un año, solo se podía practicar en el pasillo de casa.

Y sí, hizo algo de deporte. Pero no fue suficiente. Necesitaba buscar otras alternativas para llenar su tiempo. Como se vio preparando sus clases y madrugando, pensó en escribir algo dado que la vena literaria estaba ahí. De hecho, siempre intentó echarle imaginación al enunciado de los problemas que les ponía a sus alumnos y darles un tono literario. "Por ejemplo, en vez de decir calculamos el área de un rectángulo, decía calculamos el área de un campo de fútbol", explica.

Así que lo primero que se le ocurrió fue sacar un libro recopilatorio cuando se vio confinado, José Efrén Piñeiro García —33 años y profesor de Física y Química del IES Sanxillao— buscó cosas que hacer en casa que le permitiesen evadirse del aislamiento y de su obligación de preparar y dar las clases online a sus alumnos. Primero, pensó en el deporte, algo que siempre le gustó y que, hace un año, solo se podía practicar en el pasillo de casa. Y sí, hizo algo de deporte. Pero no fue suficiente. Necesitaba buscar otras alternativas para llenar su tiempo. Como se vio preparando sus clases y madrugando, pensó en escribir algo dado que la vena literaria estaba ahí. De hecho, siempre intentó echarle imaginación al enunciado de los problemas que les ponía a sus alumnos y darles un tono literario. "Por ejemplo, en vez de decir calculamos el área de un rectángulo, decía calculamos el área de un campo de fútbol", explica. Así que lo primero que se le ocurrió fue sacar un libro recopilatorio de problemas de Física con ese estilo literario. Pero no, eso no pasó. Le dio otra vuelta al tema y pensó: ¿Por qué no ponerse a escribir un libro de género policiaco? No le hizo falta mucho tiempo para autoconvencerse de la idea. Él, precisamente, que se leyó todas las novelas de Agatha Christie. Y dicho y hecho.

Así surgió Asesinato en Tokio 2020, una novela policiaca ambientada en los Juegos Olímpicos que, por la pandemia, quedaron pospuestos para este año. "Fui a las Olimpiadas de Londres 2012 como espectador y, por eso, pensé que mi primera novela podría estar ambientada en los juegos de Tokio", comenta.

José Efrén mantuvo una disciplina diaria férrea durante el confinamiento. Día tras día, se levantaba a las siete de la mañana. Leía y contestaba los correos de sus alumnos y se ponía a escribir. La media era dos horas diarias de escritura. Así, durante siete meses.

"Seguí con la misma rutina incluso en la desescalada. Poco a poco, fue saliendo el argumento. Cuando empecé el libro, tenía una idea general. Quería mezclar mi género favorito, el policiaco, con el deporte y, poco a poco, fue surgiendo la historia", dice.

Asesinato en Tokio 2020 se centra en la muerte, en circunstancias extremas, de un karateka en su habitación cuando participaba en los Juegos de Tokio. La investigación policial se entrecruzará con el trabajo de dos periodistas españoles, que informarán a sus medios sobre el suceso.

La novela fue editada por Letrame, que sacó 250 ejemplares. Pero a José Efrén le quedaron ganas de más. Ahora piensa en su próxima novela. Por supuesto, también policiaca y de misterio.