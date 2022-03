El producto fresco sigue bajo mínimos en gran parte de los supermercados

El paro del transporte está dejando los mostradores de los productos frescos de los supermercados bajo mínimos y, en algunos casos, totalmente vacíos.

El pescado es lo que más escasea. En Gadis, Eroski y Froiz reconocieron este lunes tener problemas para servir este producto. De hecho, algunos supermercados Gadis, como el de O Ceao, o el Eroski de As Termas tienen la pescadería cerrada, sin mercancía. En Lidl, había muy poco. Otros, como Carrefour, ofrecían este lunes poca variedad y cantidad, aunque sí se veían en el mostrador algunos mariscos como berberecho, gambón, buey o centollos y algunos pescados como lubina, rape, rodaballo, pez espada, lomos de merluza o dorada.

En carnes, había más variedad, pero en mucha menor cantidad que lo habitual, como reconocían en Froiz, Eroski y Gadis. Lo mismo sucedía en Lidl.

En frutas y verduras, en cambio, existían menos dificultades. En Froiz, no había problema y en Gadis, Carrefour y Eroski, no había la variedad habitual pero aún tenían suministro. "Lo peor son los tomates, que escasean más", contaba este lunes Gonzalo Corredoira, responsable de la cadena Gadis en Lugo, quien no duda en hablar de "hecatombe" si el problema del transporte continúa en los próximos días. En Carrefour, había lineales enteros de frutas y verduras sin productos, totalmente vacíos, pero en cambio sí había de otros.

ENVASADOS. Además de los frescos, el desabastecimiento también está afectando a otros productos de alimentación en ciertas cadenas como Froiz o Carrefour. En un supermercado de Froiz, manifestaban este lunes que había problemas con el aceite, la leche, las pastas, las harinas y los arroces. En Carrefour, también se veían lineales de estos productos semivacíos.

Un poco diferente es la situación en Mercadona. Una portavoz de la cadena manifestó este lunes que "se está repartiendo con normalidad y en hora en Lugo", aunque reconoció que en Vilalba está habiendo más problemas. "En Lugo, tuvimos problemas dos días la semana pasada cuando cortaron la A-6, pero ahora ya no", decía.

En esta cadena, afirmaron que la mayor complicación la tuvieron con los envases de leche. "Trabajamos con Naturleite, una planta de Meira, que envasa solo para nosotros y, en algunos momentos, no tuvo suministro de envases", afirmó la portavoz de Mercadona.