El proceso para renovar el PSOE en Lugo arranca este mes con Tomé de candidato

José Tomé es ovacionado durante el pasado congreso del PSdeG-PSOE, celebrado en Compostela. PEPE FERRÍN (AGN)

La actual secretaria, Patricia Otero, no se presentará a la reelección y se centrará en su labor en el Parlamento gallego ► No se descarta una candidatura alternativa al presidente de la Diputación, aunque no se espera que tenga dificultades