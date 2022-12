Los problemas vuelven a la plaza de abastos un año después de la reforma del sótano

La reforma del sótano de la plaza de abastos acabó hace poco más de un año, pero vuelve a haber serios problemas, como goteras y humedades que se extienden por los techos, denunció la edil del PP Sagrario Sánchez, que reclamó el arreglo inmediato de las deficiencias.

La situación tiene indignados a los placeros, apuntó la edil del PP, que censuró que la instalación carece de calefacción, no se sabe si porque no se enciende o porque tiene fallos y no funciona.

Además, hay instalaciones fuera de uso, como el montacargas, lo que condiciona la actividad, y falla la limpieza y hay hasta algún problema de seguridad por algún escalón no señalizado, censuró Sagrario Sánchez, que dice que los placeros están hartos.

La concejala del PP responsabilizó a PSOE y BNG de los problemas de la instalación y también de constantes cambios de horario que, aseguró, sufren los placeros, sometidos al ordeno y mando de PSOE y BNG, denunció.

El área de Mercados, que depende de la concejala Cristina López, explicó que se ha puesto en marcha un control de cierre de la plaza que ha motivado quejas de algunos placeros, pero que, defiende, era necesario.

El nuevo sistema, que funciona con tarjetas magnéticas, solo permite acceder al recinto cuando abren los responsables de la seguridad, encargados también de cerrar. Eso impide que los placeros puedan entrar fuera del horario establecido, pero hace más seguro el recinto, defiende la concejalía.

El malestar por esa nueva ordenación habría disparado otras quejas por problemas de difícil solución, sostienen en la concejalía, donde apuntan a que las filtraciones de agua se deben a que hay pescaderías que siguen limpiando con mangueras, algo que está prohibido y que genera filtraciones que los técnicos no ven posible reparar si no cesan los vertidos de agua, apuntan.

Respecto al montacargas, está fuera de servicio porque se está pendiente de conseguir una pieza de recambio que cuesta 6.000 euros y que no está disponible en el mercado. En su lugar, se permite el uso del ascensor, indican.