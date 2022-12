Los problemas de A Milagrosa acaparan la bronca del último pleno en Lugo

Primero se tiraron los tratos a la cabeza en el debate unos a otros. Después, tal vez imbuidos de espíritu navideño o más bien de la proximidad de las elecciones municipales de mayo, gobierno local y oposición votaron este jueves conjuntamente las propuestas en el pleno del Concello de Lugo con el que despedían el año.

Una de esas propuestas consensuadas por los cuatro grupos municipales —los socios de gobierno, PSdeG-PSOE y BNG, y la oposición, PP y Ciudadanos— fue la formulada por los conservadores para que se incremente la presencia policial en la ciudad, sobre todo en el barrio de A Milagrosa.

Gobierno y oposición coincidieron en votar a favor, pero describieron un panorama bien distinto sobre la realidad de A Milagrosa, en concreto, y de la urbe, en general. El portavoz popular, Ramón Carballo, dijo que en las visitas que su formación política está realizando a diferentes barrios los vecinos le muestran su "preocupación por certas actividades levadas a cabo por minorías", en alusión a okupas y gorrillas, entre otros, por lo que exigió que se dote a la Policía Local "dos axentes necesarios e os medios suficientes".

Ramón Carballo acusó al gobierno local de "minimizar" los problemas y "metelos debaixo da alfombra" y de tener "esquecido" al barrio de A Milagrosa en "los últimos 20 anos".

"A cidade era segura cando Carballo era subdelegado e agora tamén o é", dijo Miguel Fernández

El concejal de Ciudadanos Juan Vidal Pardo afirmó que, "sin querer ser alarmistas", hay problemas "suficientemente graves", como "narcopisos, menores, okupación...", que, a su juicio, precisan que el Ayuntamiento de Lugo "dentro de sus posibilidades, diseñe un plan estratégico". Este edil mostró especial inquietud porque los delitos sexuales aumentaron en Lugo "más del 150% en el último año".

El portavoz socialista, Miguel Fernández, acusó a la oposición de describir "unha cidade sen lei" propia "dunha película de John Wayne" y "un escenario catastrofista e escuro" que "coas súas políticas do medo", a su entender, contribuye a "alarmar á veciñanza e a danar a imaxe da cidade".

"Non sabiamos que estabamos vivindo no Bronx estes últimos anos ata que os señores do PP nos abriron os ollos", afirmó Miguel Fernández, que añadió que "Lugo era unha cidade segura cando o subdelegado do Goberno era Ramón Carballo e o é agora, salvo situacións puntuais".

El edil socialista reconoció que "todo é mellorable", que puede resultar "útil redeseñar un plan específico" para A Milagrosa y que se puede "planificar maior presenza policial para disuadir e atallar as okupacións en zonas puntuais".

Aseguró además que el gobierno local está "traballando con intensidade na recuperación deste barrio", con medidas como aparcamientos disuasorios o peatonalizaciones, entre otras, y ve en el área de regeneración y renovación urbana (Arru) y en otras ayudas como las de los fondos Next Generation una salida a ese «deterioro» sufrido en los últimos años.

La alcaldesa Lara Méndez, que recordó que es vecina de A Milagrosa, destacó que en los últimos tres años la Policía Local pasó de 80 a 121 agentes y que hay otras diez incorporaciones en trámite.

Acuerdo para negociar un párking en la Rúa Castelao

Otro de los asuntos que prosperó en el último pleno del año con los votos a favor de los 25 concejales fue el de negociar con los propietarios de un solar que se encuentra en la Rúa Castelao, de unos 3.200 metros cuadrados de superficie, para intentar acondicionar un aparcamiento público.

La propuesta partió de Ciudadanos. Su edil Juan Vidal Pardo considera que para que el centro de Lugo se convierta en "el gran centro comercial" de la ciudad que debería ser es preciso dotarlo de más plazas de aparcamiento, pues su carencia, a su juicio, ahuyenta a los lucenses para hacer compras.

En este debate Lara Méndez esgrimió el argumento de que mientras le echan en cara que "nos 14 quilómetros de carril bici en oito barrios se perderon pouco máis de cen prazas de aparcamento, desde que son alcaldesa habilitáronse máis de 1.000".

La regidora local animó a la Xunta a que habilite las plazas de su sede administrativa en la Ronda da Muralla fuera de horario como hará la Diputación con las del Hogar de Santa María, en la Rúa Chantada.

Petición para que Fomento desdoble e ilumine la Ronda Norte

Los cuatro grupos municipales también se pusieron de acuerdo en apoyar la propuesta del PP de solicitar al Ministerio de Fomento que desdoble e ilumine la Ronda Norte para mejorar así la conectividad del parque empresarial de As Gándaras con la autovía A-6, una de las demandas encarecidas de los patronos establecidos en esta zona industrial.

También se consensuó que Fomento, Xunta y Concello estudien si se puede acondicionar una vía de servicio entre este parque empresarial y la A-6. El teniente de alcaldesa Rubén Arroxo desgranó las tres alternativas que se podrían plantear y aseguró que, según el criterio de los técnicos, "non é viable" su ejecución.

Pero antes de ese acuerdo, hubo un tira y afloja entre oposición y equipo de gobierno. El viceportavoz popular, Antonio Ameijide, recordó que la Xunta lleva invertidos "53 millóns de euros" en este parque empresarial, a lo que Miguel Fernández, desde las filas socialistas, le respondió que no ha destinado ningún euro "á conexión dos polígonos, que é competencia directa súa".



Los populares solicitan la eliminación de tapones urbanísticos

El PP propuso la eliminación de unos 15 tapones urbanísticos en la ciudad, lo que fue aprobado por los cuatro grupos municipales. Su concejal Óscar Poy recordó que se ha pasado de los 50 que se suprimieron en los años 90, cuando gobernó esta formación política, a los "cero" de este mandato.



Vidal Pardo considera que esa eliminación contribuiría a "un tráfico más fluido y una ciudad más bonita".



El edil de Urbanismo, Álvaro Santos, dijo que esta es una prioridad de su departamento, pero que tiene otras por encima, en las que se está "avanzando", como el 5% del PXOM, el convenio de la estación intermodal, la nueva ordenanza de urbanismo, la demolición de O Garañón o el desarrollo de planes especiales en A Cheda e Infanta Elena.



Álvaro Santos aseguró que en algunos casos los promotores están mostrando "bastante tibieza" para destinar sus recursos a su supresión.