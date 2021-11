La violencia de género, un problema alarmante pero con vías de escape

La violencia de género amenaza la vida de mujeres y niños, supone un enorme desafío y su dimensión es aún ignorada por buena parte de la sociedad. Una prueba de ello es que una encuesta reciente entre la población joven dejó constancia de que el 20 por ciento de los jóvenes negaba la existencia de género.

Pero ante esa realidad dramática también está el hecho de que las mujeres tienen vías de escape, y la denuncia es la primera de ellas. Tras dar ese primer paso para hacer frente al agresor, las víctimas pueden recibir ayudas sociales y apoyo psicológico para rehacer sus vidas.

Esas son algunas de las conclusiones que se pueden extraer de la conferencia que impartieron en la Uned Aurea Martínez de la Fuente, fiscal delegada de violencia de género de la provincia de Lugo, y Sergio Orduña Alonso, magistrado titular del juzgado de violencia de género de Lugo, en un foro moderado por Ana Traseira, directora de la Universidad a Distancia en Lugo.

La fiscal abordó en su intervención todas las caras de la violencia de género, que se pueden resumir en un buen número de tipos penales que van de la agresión sexual al sexting, la coacción o los ciberdelitos, sin dejar atrás la violencia física, psicológica y vicaria, que se centra en los hijos.

Orduña, además, abordó también el papel clave de la educación para hacer frente a un problema ante el que no caben estereotipos, porque cualquier perfil de mujer es susceptible de sufrir la violencia de género, advirtió.

Foro en la USC sobre prevención

La USC organiza este martes un foro sobre sensibilización y prevención de la violencia sexual entre los jóvenes. Se celebra, a partir de las 10.00 horas, en Formación do Profesorado.



Ponentes. La cita Agresión off contará con la participación de Jorge García Marín, profesor de sociología que hablará de A nanosfera e as subculturas supremacistas masculinas’, y de Genoveva Gundín González, técnica de promoción de la igualdad de género, que abordará las tipologías de violencias sexuales. Joaquín Pedrido Rey disertará sobre el tratamiento y el lenguaje en los medios respecto a la violencia, mientras que Pablo Soto Casás abordará el papel de las redes y Miguel Betes Figueira analizará el sexo comercial en jóvenes.