A prisión el joven que estrelló el A8 en la Ronda por robar a punta de navaja

Jonathan N.S, el delincuente juvenil que consiguió notoriedad el pasado agosto tras estrellar a toda velocidad en la Ronda da Muralla el Audi A8 que acaba de comprar ese mismo día, está desde este domingo por la tarde en la prisión de Bonxe. Fue enviado allí por el juez de guardia después de ser detenido en la madrugada del sábado al domingo como supuesto autor de un robo a punta de navaja.

Los hechos que se le imputan, y que él negó en su comparecencia ante el juez, sucedieron en torno a las cuatro de la madrugada, a las puertas de uno de los pub de moda en la concurrida calle Catedral. Según la denuncia, Jonathan amenazó con un estilete a otro joven para quitarle el reloj. Un robo que, según explicaron fuentes conocedoras del suceso, ni siquiera tenía mucho sentido, ya que él mismo llevaba dos relojes y el que robó no tenía un gran valor económico.

Pese a que cuando fue detenido no estaba en posesión ni del reloj desaparecido ni de la navaja usada, el denunciante lo identificó sin lugar a dudas. No lo tuvo muy difícil, ya que lleva toda la cara tatuada y en su frente, sobre uno de los ojos, luce un enorme 55. Los investigadores suponen que entregó el reloj y la navaja a otro joven que iba con él, que no ha podido ser identificado todavía.

No es la primera vez que Jonathan N.S. va a la cárcel, ya que tanto él como su hermano gemelo han cumplido penas por otros delitos

Además del robo, se le imputa otro posible delito de amenazas contra los policías nacionales que lo detuvieron, en lo que aparenta haberse convertido ya en una costumbre de este delincuente cuando se encuentra con los agentes. Durante el pasado San Froilán fue detenido después de enfrentarse en plena calle a seis policías que fueron a detenerlo porque había montado una trifulca con los porteros de un pub en el que no le dejaron entrar.

En esa ocasión el juzgado de guardia le permitió seguir en libertad, pero esta vez no ha sido igual. De hecho, fue la Fiscalía la que solicitó la entrada en prisión del joven dados sus antecedentes, el delito y su peligrosidad.

No es, sin embargo, la primera vez que Jonathan N.S. va a la cárcel, ya que tanto él como su hermano gemelo han cumplido penas por otros delitos.