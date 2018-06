A prisión por amenazar en Facebook a su ex: «Las balas se afilan»

LUGO. Los comentarios que se hacen en las redes sociales no pasan desapercibidos y en ocasiones tienen consecuencias insospechadas. Lo sabe bien un lucense que no midió bien el alcance de sus palabras y acabó en prisión por colgar en Facebook la foto de su mujer —con la que ya no mantenía una relación vestida de novia y escribir al lado: «Las balas se afilan».

El hombre tenía una orden judicial que le impedía acercarse y comunicarse con la joven por cualquier medio y la jueza entendió que la había vulnerado, a pesar de que el acusado insistió en que no se había puesto en contacto con la chica en ningún momento, ya que ella lo tenía bloqueado en las redes sociales y se enteró del comentario porque se lo dijo la Policía. Alegó además que el mensaje no iba dirigido a su mujer.

La excusa no le sirvió de mucho y la jueza del Penal número 1 de Lugo lo condenó a tres años de cárcel por un delito de amenazas y otro de quebrantamiento de condena.

Según se recoge en la sentencia, en octubre de 2017 un juzgado de instrucción le impuso al hombre la prohibición de acercarse o comunicarse con su ex por cualquier medio. Tres meses más tarde, el Penal 1 de Lugo lo condenó a 20 meses de cárcel por amenazas y le prohibió comunicarse con la mujer durante dos años.

El acusado alegó que el comentario no era para su mujer y que además ella la tenía bloqueado, pero la jueza no creyó en su versión

Tan solo una semana después de recibir la sentencia, el hombre colgó en su página personal de Facebook un foto de la chica vestida con el traje de novia y escribió un mensaje que decía: «Las balas se afilan». El hombre puso este comentario sobre las doce menos cuarto de la noche del pasado 16 de enero y al día siguiente fue visto por un agente de la Policía Nacional, que se lo comunicó a la chica.

PRISIÓN. La mujer se asustó y denunció los hechos, por lo que el juzgado ordenó de inmediato la prisión provisional y sin fianza del hombre, que ingresó en el centro penitenciario de Bonxe. El Penal número 1 de Lugo celebró un nuevo juicio contra el hombre y le impuso dos años de cárcel por amenazas y otro año de prisión por quebrantamiento de condena.

La jueza entiende que las palabras y la imagen que colgó el hombre tenían «un efecto claramente intimidatorio» y los puso en su Facebook «con la intención de que llegara a conocimiento de su mujer». Además, explica que las palabras «las balas se afilan» tenían un destinatario claro, «y era la persona que figuraba en la imagen».

«Hemos de entender, sin ningún género de dudas, que se trató de lanzar una amenaza que atemorizara a la destinataria, que era la denunciante», concluye la jueza.

El acusado recurrió la condena, alegando que el comentario no iba dirigido a su mujer y que, además, no se había producido «la amenaza de un mal serio y real». Sin embargo, la Audiencia discrepa y explica que, «dentro del marco en el que se movían las conflictivas relaciones entre ambos, es lógico que el temor que produjeron el texto y la imagen fueran de entidad suficiente para la persona que se veía intimidad y amenazada».