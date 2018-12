A prisión los dos detenidos por abusar sexualmente de una joven en Lugo

El juez ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los dos detenidos por la Policía Nacional como investigados por los supuestos abusos sexuales de los que fue víctima una joven de 25 años el pasado fin de semana en la ciudad de Lugo. El magistrado también les ha prohibido a ambos investigados, de nacionalidad rumana, comunicarse con la denunciante.

Los dos hombres, de 38 y 43 años, han sido arrestados en las últimas horas como investigados por una supuesta agresión sexual a una joven lucense, de 25 años, que se despertó en una pensión de la ciudad, con un individuo al que "no conocía" y sin acordarse "de nada" de lo sucedido la noche anterior. Fuentes policiales informaron de que la chica presentó denuncia en la Comisaría Provincial el sábado por la mañana.

En su testimonio, la supuesta víctima informó a los agentes que la atendieron de que salió tomar algo con una amiga, de la que se separó en un momento determinado de la noche, y perdió la noción de la realidad hasta que se despertó, a la mañana siguiente, en una pensión de la ciudad de Lugo con un hombre al que no conocía. Según la propia denuncia, la joven se separó de su amiga en torno a las tres de la madrugada, cuando salió del pub en el que ambas estaban tomándose algo, y no recuerda nada de lo sucedido desde entonces, hasta que se despertó en torno a las once de la mañana. Ambos detenidos pasaron a disposición del juzgado de guardia este lunes por la tarde.

La investigación policial se centra en determinar qué sucedió en esas horas que la chica tiene borradas de su memoria, así como en concretar si los sospechosos le echaron algo en la bebida a la supuesta víctima para abusar de ella. A la espera de nuevas diligencias por parte de los investigadores, el caso ha quedado en manos del juzgado de instrucción número 3 de Lugo.