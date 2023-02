Primo Banksy triunfa con su nueva obra contra la caza del zorro

Las cacerías de zorros que se están desarrollando durante estas fechas en Galicia han encontrado una respuesta social desde diferentes ámbitos. Primo Banksy ha enviado la suya a través del arte, con una nueva obra en la que se posiciona contra este tipo de prácticas.

El artista ha aprovechado un muro de Carril do Son, en Lugo, para retratar un raposo, que parece sufrir los efectos de la caza. En redes sociales, mediante fotos de Adra Pallón, ha enviado también el mensaje de "yo no disparo" o "no a la caza del raposo".

Sus seguidores en Instagram han celebrado la obra. "Me encanta", "grazas por esta xenialidade" o "espectacular", son algunos de los mensajes que ha recibido.