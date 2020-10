El Primo de Banksy pone a Tarzán a barrer

El Primo de Banksy lo ha vuelto a hacer: dejar boquiabiertos a los lucenses con sus obra provocadora y original. Lo último ha sido poner a Tarzán a barrer en el Carril das Flores.

El Primo de Banksy rehúye la fama y afirma que nunca desvelará su verdadera identidad, pero su trabajo no pasa inadvertido y su última obra, una figura de Tarzán que barre el suelo con una escoba, generó este jueves muchas miradas.

De esa intervención decía que "Tarzan habita o seu espazo, está a varrer a portiña da súa pequena selva. Quería chamar a atención sobre a importancia de convivir coa natureza, dos espazos verdes no interior das cidades, en contra da excesiva proliferación do hormigón", aseguraba.

El artista lucense se mantiene en constante búsqueda de lugares sin aparente importancia para plasmar sus ideas. "Gústame intervir sobre os espazos urbanos que dun xeito ou outro me atraen", comenta. "Neste caso atraíame ese espazo verde ao pé da muralla, un espazo degradado, pero ao mesmo tempo salvaxe, cheo de maleza, a natureza desatada", admite. "Só lle faltaba o seu inquilino, e apareceu, vivindo con normalidade no seu espazo verde no centro da cidade", explica el autor.

ESTILO PROPIO. El artista busca su propio lugar dentro de un estilo que emplea las plantillas para reflejar personas, ideas y conceptos que trascienden a su época, sin imitar al Banksy británico.

"Non imito o estilo de Banksy. Non foi nin con moito o primeiro grafiteiro que empregou plantillas, vinte anos antes xa andaba facendo das súas Blek le Rat. O que pasa é que Banksy é coñecido e a Blek le Rat non o coñece ninguén. Isto é moi habitual no mundo actual, etiquetar para que a xente saiba de que se está a falar", matiza el autor local, aunque sí consiente cierto paralelismo entre ambas obras.

"O que Banksy máis eu temos en común é a clandestinidade e o activismo, que é moito máis importante que o estilo", aclara el creador, cuyas obras traspasaron la muralla y ya se ven en Roma, Madrid, Valencia o Vigo.

Primo de Banksy seguirá en la brecha pese a que "as nosas obras son efémeras, traballamos sabendo que a nosa proposta leva implícita a brevidade da obra", concluye. La clandestinidad de sus obras refleja su particular punto de vista de la actualidad. Se ha convertido en el ojo crítico de la sociedad y busca los rincones más carismáticos de Lugo para plasmar su arte y dejar su mensaje.

Tras dejar ya una impronta abundante en Lugo, son ya legión los admiradores de una obra que nunca deja de provocar reacciones y que impactan quizás más a las personas que ven por primera vez algunas de sus creaciones, como pasó ayer en el Carril das Flores.