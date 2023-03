Lugo estrena unas caldas en el parque del Miño, incorporándose así al circuito de poblaciones con instalaciones destinadas al uso recreativo del agua al aire libre. El martes se pusieron en funcionamiento y recibieron a un amplio grupo de usuarios que quisieron ser los primeros en disfrutar de las cinco piscinas de agua caliente —a una temperatura de entre 35 y 37 grados— y de los dos pediluvios de agua fría.

¿Qué opinan los primeros usuarios de estas nuevas instalaciones?

Lorena Camba

"Me parece una gran idea porque, hasta ahora, no había nada así en Lugo. Creo, además, que los que vengan a conocer la ciudad tendrán algo más que ver. Yo estoy deseando probar el agua ya que todo lo que sea piscina y verano es muy apetecible en esta época del año ya".

Uxía Cabado

"Ahora hace buen tiempo y ya apetece bañarse así que esta es una buena oportunidad. Me parece fantástica esta idea porque es muy novedosa, no son piscinas normales. Voy a probarlas ya ahora. Creo que va a ser bueno para Lugo porque cuantas más cosas haya que ver, mejor para el turismo".

Carmen Varela

"Paréceme excelente pero tamén penso que en Lugo temos dereito a unha zona de baño pública. Non creo que estas caldas sexan un reclamo turístico, non son as de Ourense, son máis pequenas".

Alejandro Vázquez

"Me parece una buena idea. Lo malo es encontrar tiempo para poder venir entre los estudios y los entrenamientos. El agua está muy bien, a 38 grados".

Marcos Timiraos

"Esto es muy bueno para relajar los músculos cuando están cansados de tanto ejercicio. También me gusta el contraste que hay entre agua fría y caliente, creo que es calmante y relajante. Me parece que las instalaciones están muy bien y creo que atraerán turismo porque si Ourense lo hizo, nosotros, en Lugo, no vamos a ser menos".

Así son las caldas

Las caldas están en una parcela de 400 metros cuadrados en la que, de cara al verano, se añadirá una zona de solana. Las piscinas tienen formas y dimensiones distintas y el complejo se completa con un edificio de una planta con cubierta ajardinada para albergar un atrio, vestuarios, aseos. En su diseño se buscó el menor impacto visual y ambiental, destacó la alcaldesa, Lara Méndez, durante la apertura de las instalaciones. "Quixemos ser tremendamente respectuosos coa zona, unha contorna privilexiada na que xa levamos a cabo outras actuacións, como a pasarela e o paso soterrado na N-6, para que os cidadáns accedan a ela con máis facilidade e a través dunha nova mobilidade, con itinerarios a pé e en bicicleta, desde a trama urbana da cidade", destacó la regidora.

Igualmente, Méndez destacó que las instalaciones fueron proyectadas siguiendo los máximos parámetros de eficiencia energética, de acuerdo al modelo de ciudad sostenible que promueve ya desde su primer mandato.

Sin embargo, este es uno de los aspectos que precisamente más cuestionan los grupos políticos de la oposición. Consideran un "despilfarro" que haya que calentar el agua y dudan de la aceptación que van a tener estas instalaciones.

El Concello invirtió 919.587 euros en este proyecto, entre fondos propios y de la UE, y asegura que el coste de mantenimiento estará muy lejos de los 400.000 euros anuales que apunta la oposición. Para su puesta en marcha se ha recurrido a contratos menores con empresas de mantenimiento, de socorrismo y de seguridad, pero más adelante estas instalaciones se incluirán en el contrato de mantenimiento de equipamientos deportivos municipales, que se prevé licitar en torno al verano.

Respecto al uso, la regidora volvió a manifestar ayer su convencimiento de que las caldas serán un gran revulsivo para la ciudad, tanto para los vecinos como para los peregrinos, ya que están muy cerca Camino Primitivo, y también serán un recurso turístico. "Sumamos novos espazos para o gozo. Pode ser unha etapa de parada e de descanso para os peregrinos e unha atracción de visitantes nun momento tan interesante para captar un turismo de experiencias e de calidade", señaló Méndez.

Pode ser unha etapa de parada e de descanso para os peregrinos e unha atracción de visitantes nun momento tan interesante para captar un turismo de experiencias e de calidade"

La presentación y apertura de este nuevo complejo de ocio contó con una notable afluencia de público, desde miembros de clubs deportivos como Portamiñá que fueron invitados a probar las piscinas hasta ciudadanos que disfrutaban de la zona o que acudieron a la convocatoria del Concello.

El gobierno local organizó para la ocasión un programa con clase de yoga a cargo de instructores del centro Yoga Om, una merienda saludable, música y regalos.

Las instalaciones fueron construidas por las empresas lucenses Luis Villamide, Luclimat e Instalaciones Deportivas Norte.

Fábrica de la luz

Muy cerca de las caldas, el Concello promueve también otro proyecto de turismo. Prevé crear en la fábrica de la luz un centro de enogastronomía, que será de gestión privada. Será un espacio donde se potenciarán productos de kilómetro cero y donde emprendedores del sector de la hostelería podrán testar la viabilidad de sus iniciativas empresariales.

El Concello prevé crear en la fábrica de la luz un centro de enogastronomía, que será de gestión privada

La idea es que disponga de una zona expositiva con materiales que se elaborarán dentro de este proyecto. Se prevé recuperar recetas tradicionales y utensilios de oficios que estaban vinculados a la alimentación, como los batuxos que se empleaban para la pesca en el río.

El diseño y la venta de rutas enogastronómicas son otras iniciativas que está previsto que se desarrollen al calor de este proyecto, que se enmarca en un plan de turismo sostenible que acaba de recibir 2 millones de la UE y al que el Concello destinará casi 700.000 euros.