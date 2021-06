Los primeros casos de variante Delta en Lugo podrían ser los de Mallorca

La variante Delta podría haber llegado a Lugo de la mano de los estudiantes contagiados en viaje de fin de estudios a Mallorca, foco de un macrobrote con más de 500 personas contagiadas en toda España y que sigue sumando casos secundarios entre los familiares de los jóvenes. Por el momento, en Lugo, solo se han confirmado los diez positivos que este viernes hizo públicos este diario, sumados a los dos de progenitores de estos estudiantes.

Sanidade está secuenciando las muestras tomadas a los jóvenes pero el hecho de que las de otros gallegos también infectados en la isla balear sean de esa variante hace pensar que los lucenses también se hayan contagiado con ella. El director asistencial del área sanitaria, Rafael Monte, explicó que están "en estudio" pero que es "lo esperable". La variante Delta no causa formas más graves de la enfermedad pero es más contagiosa por lo que, pasadas unas semanas de su llegada a un territorio, tiende a convertirse en la dominante. Por ahora no se había confirmado ningún caso en Lugo, donde la principal es la británica.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, confirmó este viernes que en Galicia hay, al menos, 50 casos de este macrobrote, más de 30 en Pontevedra. Son al menos once los institutos con estudiantes infectados en la isla, donde un concierto de reggaeton en la plaza de toros de Palma y diferentes fiestas en barcos y en hoteles parecen haber sido los focos de contagio principales. El Govern balear informó este viernes de la apertura de un expediente, con una posible multa de 60.000 a 600.000 euros por infracción muy grave, a la organización del referido concierto de reggaeton, que fue clausurado el pasado 15 de junio al no cumplirse las medidas de seguridad decretadas.

Otros espacios de propagación fueron las fiestas celebradas en barcos en la costa de El Arenal de Llucmajor y en al menos nueve hoteles que están siendo inspeccionados y en los que se ha comenzado a cribar a todos los empleados para controlar posibles cadenas de contagio.

El Govern balear instará de manera inmediata al Ejecutivo central, competente en la materia, a que emprenda acciones legales contra las agencias de viaje de la Península que hayan podido organizar o colaborar en el desarrollo de estas actividades que incumplen la normativa covid.

Precisamente, la agencia Unicampus explicó este viernes que no existe ningún brote entre sus clientes y que, según sus datos, menos del 1 por ciento de sus viajeros ha sido diagnosticado positivo en los últimos días. Destacó que no tiene planificado ningún viaje a Mallorca para el próximo mes, por lo que sus programas no sufrirán modificaciones o cancelaciones.

Por su parte, la agencia valenciana Travellers reconoce que se han producido contagios entre sus clientes, aunque desconoce la cifra de afectados, e insiste en que las infecciones entre estudiantes de fin de curso escapan de su ámbito de actuación. "Cada persona es responsable un poco de lo que haya cogido", aseveró un responsable de la agencia a Efe.

La Comunidad de Madrid sería la más afectada por el brote de estudiantes que viajaron a Mallorca, con 320 casos positivos vinculados, mientras que 2.000 alumnos están en cuarentena en la región por este motivo. Todos están leves y las pruebas hechas hasta ahora apuntan a que tienen la variante británica.

El macrobrote afecta en la Comunidad Valenciana por el momento a 67 personas, todas con síntomas leves, mientras que en Murcia son 20 los jóvenes contagiados y se controla a 164 personas como contactos estrechos. El País Vasco sumaba hasta el jueves 49 contagios entre los cerca de 300 alumnos guipuzcoanos que viajaron a Mallorca, y que ha hecho que el Servicio Vasco de Salud haya en marcha un cribado masivo.

Paralelamente en Cataluña se investiga un brote de coronavirus desatado en un viaje de final de curso de alumnos de Bachillerato de varios institutos de Barcelona a Menorca, que suma 24 casos positivos, y que en principio no tiene relación con el macrobrote de Mallorca, según el departamento de Salud.