"La primera vez que entré aquí en el súper y vi la comida lloré"

La historia de María Elena Lobo es un ejemplo de valentía. Nació hace 55 años en Venezuela, donde trabajaba como gerente de una empresa inmobiliaria y vivía feliz con su marido, ingeniero informático, y con sus dos hijos, hasta que la violencia se convirtió en el día a día del país y las protestas políticas llegaron a las calles para quedarse. "Mi hijo pasaba mucho miedo cada vez que salía de casa, al igual que yo. Los chicos no podían estar en la calle porque podían sufrir agresiones o simplemente se los llevaba la Policía, sin más".

Varios amigos del joven que estudiaban en Galicia lo convencieron para salir de Venezuela. "Lo inscribieron en la universidad y viajó con un visado de estudiante. Compramos el billete de avión para el vuelo Caracas-A Coruña y allí lo recogieron los padres de sus compañeros para trasladarlo a Lugo, donde se instaló en la residencia Abeiro y comenzó a estudiar Administración y Dirección de Empresas", cuenta.

Mientras tanto, María Elena y el resto de su familia pasó todo tipo de penurias en Venezuela. "Madrugaba mucho para hacer cola y poder comprar carne, pero luego solo había para diez personas y me quedaba sin ella. Además, el agua llegaba a nuestra casa una vez al mes y solo la teníamos dos horas. A veces también teníamos que caminar toda una noche para comprar una bombona de gas. La situación era terrible", recuerda.

Cuando llegamos a Lugo, temblábamos por la calle cada vez que se acercaba una moto. Allí te podía pasar cualquier cosa

En 2018, esta venezolana viajó a Lugo con su marido y su pequeña para pasar un año con su otro hijo. "Era algo temporal y no teníamos la intención de quedarnos aquí, pero poco a poco fuimos cambiando de opinión. La primera vez que entré aquí en un supermercado y pude comprar comida, me puse a llorar".

A María Elena le costó cambiar la perspectiva y dejar atrás el miedo que había sentido en su país. "Las primeras veces que mi hija fue al instituto yo la acompañaba, ya que en Venezuela era impensable que fuera sola, y cada vez que sentíamos el ruido de una moto acercándose, nos quedábamos paralizadas y empezábamos a temblar, ya que allí te podía pasar cualquier cosa. Después decíamos: ¡Pero si aquí estamos seguras!".

La tranquilidad que sintieron en Lugo les hizo plantearse un cambio de planes. Además, explica, "cuando se enteraron en Venezuela de que nos habíamos ido del país nos empezaron a marcar la casa con la palabra 'traidores', así que al final decidimos solicitar asilo y quedarnos aquí. Fue muy duro porque no trajimos nada, ni una foto de nuestros hijos, y además dejamos a toda la familia allá, pero no vimos otra salida", cuenta sobre el drama vivido.

María Elena y su marido trabajan en todo lo que les ofrecen y se sienten muy integrados en Lugo. "En Venezuela ayudaba yo a los necesitados y jamás me hubiese imaginado tener que emigrar. Y tengo la esperanza de que las cosas en mi país mejoren", dice.

Marcelys Rojas: "Decidí huir cuando mi hijo de 14 años quiso tomar parte activa en las protestas"

Marcelys Rojas nació en Venezuela hace 45 años y durante más de cuatro décadas llevó una vida "totalmente normal" en su país, donde trabajaba en el diario Sol de Margarita. "Yo tenía un buen empleo en el periódico y mi marido era taxista. Vivíamos bien, pero en 2016 todo cambió y toda nuestra vida empezó a depender de condicionantes políticos. Ya no había libertad para ejercer el periodismo y la empresa dependía de las condiciones del único proveedor de papel. Además, a mi marido lo empezaron a contratar los partidos para trasladar a sus afines a las protestas. En varias ocasiones le causaron destrozos en el taxi y comenzamos a tener mucho miedo", explica.

Cuando el temor pasó a formar parte de su día a día, Marcelys Rojas empezó a pensar en el futuro de sus dos hijos, que en aquel momento tenían 7 y 14 años. "Venezuela se estaba convirtiendo en algo que no me gustaba en absoluto. La pequeña ya no podía salir a la calle, porque todo era violencia y angustia, y el mayor empezó a querer tomar parte activa en las protestas. Eso me aterrorizó y pensé que tenía que evitarlo".

A mi marido le destrozaron el taxi y vivíamos con miedo. Es duro dejarlo todo, pero aquí podemos salir a la calle

Con el miedo en el cuerpo, Marcelys y su familia viajaron a España en enero de 2017 y solicitaron asilo a través de Cruz Roja. "Nos asignaron Lugo y los primeros meses sobrevivimos gracias a la ayuda de la ONG. Después obtuvimos el permiso de trabajo y conseguimos empleo; yo en una panadería y mi marido como comercial. Finalmente nos concedieron el asilo por razones humanitarias y ahora vamos a cumplir los tres años de residencia legal en España, por lo que optamos a la nacionalidad. Fue muy duro perder la estabilidad familiar y económica que teníamos en Venezuela y dejar allí a nuestros seres queridos. Aquí vamos trabajando en lo que podemos y nuestros hijos se han integrado bien; el niño en el Lucus Augusti y la niña en Franciscanos. Es difícil encontrar estabilidad laboral y aquí también tenemos problemas, pero no es comparable con lo que pasamos en nuestro país. Aquí los problemas llegan de uno en uno, pero allí eran muchísimos juntos", comenta.

A pesar de las dificultades que entraña empezar de cero tras dejar atrás una vida acomodada, Marcelys Rojas está satisfecha de la decisión que tomó en su momento. "Dejar el trabajo después de 17 años en el periódico y no volver a abrazar a tu familia es muy duro, pero aquí hay seguridad en las calles y esperanza de futuro para mis hijos, así que fue una buena decisión". Esta familia asegura además que se siente "muy integrada" en Lugo. "Nuestros hijos están muy arropados por sus compañeros y las familias siempre nos han ido guiando para que supiéramos como teníamos que hacer las cosas. Les estamos muy agradecidos por todo y ya somos un poco lucenses. De hecho, mi hija, que es muy morena, tiene el acento de aquí y cuando hacemos videoconferencias con Venezuela siempre le preguntan: ¿Qué tal está la gallega negra? Aquí estamos bien", concluye.