La primera fábrica gallega de salazón de pescado estuvo en A Lanzada

Los primeros en montar una fábrica de salazón de pescado en Galicia fueron castrexos y no romanos. Esta primera fábrica de salazón —la más antigua, hasta el momento, de las que hay constancia en la comunidad— se situaba en A Lanzada, donde la Diputación Provincial de Pontevedra está llevando a cabo un trabajo de musealización de todo el material encontrado tras haber hecho varias excavaciones.

Rafael María Rodríguez Martínez, arqueólogo de la Diputación pontevedresa, habló este martes —en el ciclo que está teniendo lugar en O Vello Cárcere— de los restos hallados en el yacimiento de A Lanzada, descubierto en el siglo XVIII y del que hizo una primera referencia el padre Sarmiento en el libro Mi viaje a Galicia y que todavía comenzó a estudiarse en serio en la década de los 50 del siglo XX, con distintos paréntesis por el medio.

"Nesa primeira referencia que temos do xacemento, dos anos 1754-1755, cóntase que apareceron restos humanos. Por ese motivo, se lle manda unha carta a Carlos III para que autorice unha escavación. Non obstante, cae todo no esquecemento ata 1951, cando volven a aparecer sepulturas romanas cando se fai a estrada que enlaza O Grove con Sanxenxo. Foi daquela cando se comezou a escavar ata finais dos anos 70, traballos que se retomaron de novo en 1983, 2010 e 2016. Pero publicouse pouco e polo medio foi utilizado o xacemento mesmo como vertedoiro de lixo das praias", explicó el arqueólogo, momentos antes de su intervención.

Se calcula que este yacimiento tuvo vida entre los siglos IV antes de Cristo y VI después de Cristo. "Atopamos restos de vivendas castrexas, a factoría de salgado de peixe, unha pequena igrexa que pode ser do século V, un secadeiro de peixe, varios tanques de sal e unha gran necrópole con máis de 100 inhumacións entre os séculos I e V. Tamén hai unha torre medieval ao carón do xacemento", indicó Rafael María Rodríguez.

Pero, sin duda, el hallazgo más valioso de todo lo que fue encontrado en el yacimiento de A Lanzada resultó ser esa fábrica de salazón de pescado, que destaca por su antigüedad ya que el resto de las que hay constancia en Galicia son de época romana.

MISTERIO. Resulta intrigante, por otra parte, la aparición de diecisiete cuerpos en una de las excavaciones de los que catorce son de bebés de menos de un año, que datarían del siglo I, y tres, de adultos posiblemente cristianos, del siglo III, ya que fueron enterrados en ataúdes y sin ningún tipo de objetos.

"Estanse a estudar os datos atopados nestes corpos para tratar de saber algo máis da súa forma de vida. Atopouse moita xente con desgaste articular, o que demostra que facían un intenso traballo físico. Tamén é chamativo a aparición dun corpo de muller lonxeva, á que se lle supón que morrería cunha idade comprendida entre os 60 e os 65 anos, o que é moito para aqueles tempos", dijo el arqueólogo.

El ciclo continuará este miércoles, a las 20.00 horas, con la arqueóloga Covadonga Carreño, que hablará del foro romano en Lugo.