La primera en cobrar un sueldo

Lucía Pardo Méndez consiguió algo que ya es un sueño para muchas niñas. A sus 23 años, es la primera lucense que cobra un sueldo como futbolista profesional que es desde su puesto de delantera en el Madrid Club de Fútbol. "Esta será mi tercera temporada y la segunda en el primer equipo", dice, para resumir su trayectoria como futbolista ya de élite que llegó a ser convocada para la selección sub-23 y podría llegar a aspirar a la selección española. Atrás quedan un año en la SD Milagrosa, donde empezó a los 13, y siete, en el PM Friol. Sin contar varios años antes que jugó también en fútbol sala, deporte que comenzó a practicar con solo 5 años en Outeiro de Rei, de donde es, y que la llevó incluso a jugar en las filas del Azkar, con chicos.

"El fútbol femenino cambió muchísimo. Ahora, incluso, podemos vivir de ello, aunque los sueldos de las mujeres futbolistas sigan siendo más bajos que los de los hombres. Pero hace años esto era impensable porque ni había equipos de mujeres siquiera. Este fue mi sueño, ser jugadora profesional y estoy muy feliz en el Madrid Club de Fútbol. Estar en profesional es otro nivel. Vives exclusivamente para el fútbol, cuidas mucho tu alimentación. Tenemos nutricionista y también tenemos un fisio. ¡Se nota que estamos en el primer equipo!", cuenta, sobre su vida en la capital de España como futbolista profesional que ya es.

Lucía Pardo asegura que, en su caso, nunca sufrió ningún tipo de discriminación por ser mujer y jugar al fútbol. "Jugaba ya cuando iba al colegio, con los niños y nunca me vi marginada por ello", apunta.

A su vez, Lucía Pardo recibió mucho apoyo en casa por lo que respecta a la práctica de este deporte. De hecho, su padre también fue futbolista.

"Gracias a ellos y a todo el apoyo que me brindaron, pude llegar hasta donde llegué y convertir en realidad mi sueño de jugar al fútbol y, encima, de vivir y ganarme la vida con lo que me gusta hacer y con lo que, hasta hace solo unos años, parecía que era algo que no podían hacer las mujeres", apunta.

Pese a todo lo que se ha conseguido y de lo que es ella un gran ejemplo, Lucía Pardo considera que todavía "falta camino por recorrer" en el fútbol femenino. "Las condiciones salariales van mejorando y se ve que estamos más cerca de conseguir la igualdad en este deporte con respecto a los hombres. Sí, creo que ahora, realmente, estamos en el buen camino, aunque falte todavía algo de recorrido", explica Lucía.

El haber ganado el Mundial de fútbol contribuirá, sin lugar a dudas, a hacer este camino mucho más fácil.

"Va a ser un punto de inflexión en el fútbol femenino. Se vio estos días que todo el mundo estaba apoyando a las integrantes de la selección española, la cuota de pantalla que generaron los partidos (que fue muy alta) y todo esto, al final, es superimportante para nosotras y para que el fútbol que hacemos las mujeres vaya para delante. Será, sin lugar a dudas, un gran impulso para este deporte y también para que las niñas se animen a participar y a formar equipos ya que, hasta hace unos años y aún ahora, había muy pocas formaciones femeninas de fútbol", apunta la delantera del Madrid Club de Fútbol.

Entrenar a 70 kilómetros de casa para jugar en un equipo solo de mujeres

Para muchas, poder llegar a jugar no fue no fue un camino de rosas. Lidia Díaz, de Lourenzá, tiene 14 años y está en el PM Friol. Pasó de jugar en el recreo del cole, aún en infantil, a meterse ya, con 5 años, en un equipo, pero mixto. "Jugué siempre en un equipo mixto, menos estas dos últimas temporadas. A día de hoy, para jugar en un equipo femenino de fútbol campo me tengo que desplazar unos 70 kilómetros de mi casa por no existir ningún equipo femenino en la zona", dice.

Lo mismo le sucedió a Andrea Vigo es de Arzúa, tiene 18 años y lleva 14 jugando al fútbol. Está en el PM Friol. "Jugué toda mi vida con niños hasta que fui cadete porque no había un equipo de mujeres. Era la única niña de mi equipo pero nunca se me faltó al respeto", apunta Andrea.

Lúa Carballedo tiene 17 años y recuerda que, de niña, cuando jugaba al fútbol con chicos por no haber aún equipo femenino, "despreciábannos dicindo que as nenas corriamos menos e xogabamos peor". Ahora lleva un año en el Carballedo.

Sara Méndez es portera del CD Lugo femenino y tiene 22. Recuerda haber sufrido discriminación "por los chicos de mi colegio en alguna ocasión y por el público algún partido en que jugaba contra chicos, al que le molestaba que jugáramos mejor que ellos".

Patricia Cachorreiro (22 años) es maestra. De pequeña, compartió balón con niños en los recreos pero no comenzó a jugar en un campo de fútbol hasta hace un par de años. Venía del ballet y del hip hop. Ahora está en el CD Lugo pero tampoco fueron fáciles estos dos años de fútbol activo. "Tuve que oír comentarios en el campo como estas chicas son de cristal", afirma.

Laura Correas, del CD Lugo, también es árbitra y entrenadora. "Mi día a día es fútbol", asegura. Dice que nunca se sintió discriminada "pero sentí, en algunos clubs en los que estuve, que a la hora de elegir horario de campo para jugar, por ejemplo, éramos las últimas para poder elegir e incluso equipos de base de chicos estaban muchas veces por delante de nosotras".