Regresó de un viaje a Madrid para ver a familiares y a algunos amigos, en el puente de Carnaval. Cuando volvió a Foz comenzó a sentir síntomas febriles. Ahí comenzó la odisea del primer lucense al que le diagnosticaron el coronavirus, que se encuentra ingresado en una habitación del área de pacientes infecciosos del Hospital Lucus Augusti (Hula) en régimen de aislamiento. La voz de este hombre, de 60 años, suena enérgica al otro lado del teléfono. Le diagnosticaron neumonía, pero no siente malestar. "Nunca tuve tos, ni la tengo hoy, ni me pasee por las calles con un trancazo. Solo noté la fiebre", asegura el afectado. Su estado de salud no parece preocupante.

¿Cómo se siente tras su internamiento en el hospital Lucus Augusti?

Me mantengo estable. En algunos momentos tengo febrícula, pero sin ningún malestar general. Asumo la situación con tranquilidad, aunque espero que todo esto pasé pronto.

¿Pudo contagiarse durante su estancia en Madrid?

Eso parece. Estuve por zonas del centro, como la Puerta del Sol, y en un restaurante del barrio de Salamanca. Desconozco cómo y cuándo surgió el contagio. No era consciente de ello. Cuando empecé con los síntomas de fiebre ya estaba en mi piso de Foz, llamé al servicio de Emergencia del 112 y me recetaron paracetamol, como se hace en los casos de gripes comunes, que es lo que se pensó que tenía en un principio. Como no me pasaba la fiebre, pese a que no tenía el típico trancazo, fui al hospital de Burela el pasado viernes, pero me mandaron para casa. Volví el domingo, porque seguía con picos febriles. Entonces me hicieron las pruebas PCR, el diagnóstico fue positivo y me aislaron para mandarme después al Lucus Augusti.

No estuve en contacto con nadie, salvo con mi mujer. Es falso que fuera a actos públicos o concentraciones

¿Salió usted por Foz o por otros lugares durante esos días de convalecencia o permaneció en su domicilio?

Cuando empecé con los síntomas de la gripe, que era el diagnóstico inicial, salí un día a la calle, alrededor de media hora, y tomé un café con leche en un local. El resto del tiempo estuve encerrado en casa. No tenía ninguna sospecha de que tuviera coronavirus, pero decidí quedarme en mi vivienda por precaución, al no remitirme la fiebre y por lo que oía y veía en los medios sobre la enfermedad. Mi mujer y yo acordamos que mi suegra, que come los sábados con nosotros, y mis padres, no vinieran a vernos. Fue una medida que tomé sin conocer mi estado real, solo de modo preventivo. Es totalmente falso que acudiese a concentraciones o a actividades celebradas en lugares públicos. Me llamaron unos amigos para ver juntos por la televisión un partido del Real Madrid, pero decliné la invitación. No estuve en contacto ni con personas allegadas, salvo mi mujer, ni ajenas.

¿Cómo transcurre su aislamiento en el hospital?

Trato de entretenerme y pasar el rato con el Ipad y viendo programas la televisión. Estoy en contacto con el exterior a través de los dos teléfonos móviles, pero no mantengo contacto directo con ninguna persona. Solo veo al personal médico y de enfermería, que acceden a la habitación totalmente aislados, de acuerdo con sus protocolos. Estar en cuarentena no es agradable e incluso puede impresionar, pero lo tomo con normalidad, pese a que, como es lógico, a nadie le apetece estar tantos días solo en un hospital.

Como seguía con fiebre, fui al hospital de Burela. El primer día me mandaron para casa. Volví y me hicieron la prueba

¿Cómo vive su familia esta complicada situación?

Mi mujer, que estuvo en contacto conmigo, es la única persona del grupo familiar que se encuentra en cuarentena por consejo de los responsables sanitarios. La prueba le dio positivo, pero no tiene síntomas y sigue en casa. El resto de la familia está bien. En mi caso, quizá tenga que estar hospitalizado durante algún tiempo, imagino que entre diez y quince días.

¿Cree que existe demasiado alarmismo en torno a la propagación del coronavirus?

Es normal que la gente se preocupe. En parte porque desconocemos el alcance real de la enfermedad y porque, a la vista de lo que nos dicen las autoridades sanitarias, su transmisión es relativamente fácil y conviene no correr riesgos. Lo que pediría es que todo el mundo es que adopte medidas preventivas ante la mínima sospecha y que sigan los consejos que se nos dan. Aunque solo sea un temor infundado, y uno no sepa si tiene coronavirus, hay que ser cuidadosos, como fui yo en mi caso, para evitar la propagación de esta pandemia.