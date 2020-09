El primer edificio del barrio verde se hará con madera certificada mariñana

Un aserradero de Alfoz será el encargado de suministrar los 430 metros cúbicos necesarios para la construcción del edificio Impulso Verde, el primer inmueble público de Galicia que será construido en su totalidad con madera autóctona certificada, en este caso procedente de la comarca de A Mariña. La construcción de este edificio, en el barrio de A Garaballa, se enmarca en el proyecto europeo Life Lugo +Biodinámico y las obras han sido adjudicadas por 1,5 millones a la empresa Egoin, que tiene un plazo máximo de quince meses para completar su ejecución.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, acompañada por el diputado provincial Pablo Rivera, y del regidor de Alfoz, Jorge Val, visitaron este lunes las instalaciones del aserradero Hijos de Ramón Rubal, que suministrará la madera necesaria para la fabricación del tablero que se empleará en la construcción del edificio Impulso Verde. Egoin llegó a un acuerdo con el aserradero mariñano para el suministro de la madera autóctona certificada, cuyo uso era uno de los requisitos que establecía el pliego de condiciones.

El edificio Impulso Verde, germen de un futuro barrio ecológico en Lugo, será construido mediante un sistema de estructuras laminares reticulares de eucalipto, que serán utilizadas en la cubierta, así como con panel de madera contralaminada de pino radiata, que será empleado para la edificación en altura.

"Dende que puxemos en marcha o proxecto e, pese as dificultades iniciais", aseguró Lara Méndez, "mantivemos o noso firme compromiso de apostar pola madeira do noso monte como principal elemento construtivo do edificio, pois queremos demostrar que un novo modelo construtivo máis respectuoso co medio ambiente non só é posible, senón que ademais, pode axudar a dinamizar un sector que conta cun gran peso na nosa economía como é o forestal".

No en vano, recordó la alcaldesa, este sector representa un 2% del PIB de la comunidad gallega, elevándose hasta aproximadamente el 8% en Lugo.

Más energía de la que consume

Impulso Verde, según los planes del Concello, será un edificio de balance energético casi cero, es decir, será capaz de producir con energías alternativas su consumo. Cuando esté construido, se monitorizará para evaluar su rendimiento y detectar, incluso, si puede producir más energía de la que consume.



Este modelo de construcción implicará un ahorro de consumo energético de un 74% respecto a edificios de oficinas ya existentes, y de un 54% respeto a los de nueva construcción. Por lo que se refiere al CO², emitirá un 90% menos que los edificios de hormigón y acero y, además, absorberá 280 toneladas de emisiones.



El aserradero Hijos de Ramón Rubal cuenta con más de 85 años de experiencia.