Primark abrirá una tienda en Lugo en 2025

La cadena de moda Primark continúa con su plan de expansión en el mercado español, anunciando la próxima apertura de dos nuevas tiendas ubicadas en las ciudades de Zaragoza y Lugo. Además, la compañía también tiene previsto reubicar su establecimiento en el centro comercial Westfield Parquesur de Leganés, ampliando el espacio comercial al doble de su superficie actual. Estas nuevas incorporaciones se suman a la tienda de Jaén Plaza, cuya apertura ya había sido comunicada anteriormente.

Según ha informado Primark en un comunicado este jueves, estas nuevas aperturas supondrán la creación de más de 100 puestos de trabajo, elevando así el número total de tiendas de la marca en España hasta las 67. La compañía ha destacado que este compromiso forma parte de su plan de inversión de 100 millones de euros en su red de establecimientos en el país, iniciado en noviembre de 2022.

La nueva tienda de Lugo se ubicará en el centro comercial As Termas, mientras que la de Zaragoza lo hará en el centro comercial GranCasa. Ambos establecimientos tienen previsto abrir sus puertas a lo largo del próximo año y ofrecerán una amplia variedad de productos, desde artículos básicos del día a día hasta las últimas tendencias en moda, belleza y decoración para el hogar. En el caso de Lugo, el comercio más grande disponible del centro comercial As Termas es donde está situado ahora H&M, que anunció el cierre. La llegada de Primark a Lugo es un rumor recurrente desde hace varios años, pero hasta este jueves no fue confirmado.

Ampliación y renovación de tiendas existentes

Además de las nuevas aperturas, Primark también ha anunciado la reubicación de su tienda en el centro comercial Parquesur de Leganés, una de las zonas comerciales más concurridas de la Comunidad de Madrid. El nuevo establecimiento, que se inaugurará también el próximo año, contará con el doble de espacio comercial que el actual, lo que permitirá a los clientes disfrutar de una mayor variedad de líneas de productos.

La compañía también ha destacado su compromiso con la renovación de las tiendas existentes en todo el país, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra de sus clientes. Desde noviembre de 2022, Primark ha abierto ocho nuevas tiendas, completado una ampliación en su establecimiento de Diagonal Mar en Barcelona y reformado otras seis tiendas ya operativas.

Oportunidades de empleo y desarrollo

Para respaldar estas nuevas aperturas, Primark ha anunciado que contratará candidatos para el puesto de Retail Assistant, ofreciendo numerosas oportunidades de desarrollo futuro dentro de la compañía. "Estamos encantados de ampliar nuestra cartera de tiendas en todo el país, generando oportunidades de empleo y teniendo un impacto positivo en las comunidades locales en las que operamos", ha afirmado Carlos Inácio, director general de Primark para España.

Inversión y compromiso con el mercado español

Estos nuevos proyectos se suman a la inversión de 100 millones de euros anunciada por Primark en noviembre de 2022, que incluía planes para abrir nuevas tiendas y ampliar o reformar una selección de establecimientos existentes en toda España. Además de las ocho aperturas ya realizadas y la ampliación de la tienda de Diagonal Mar, la compañía tiene previsto inaugurar su tienda de Jaén Plaza y llevar a cabo cuatro reformas adicionales en los próximos meses.

Con estas iniciativas, Primark reafirma su compromiso con el mercado español, donde lleva presente desde 2006 y donde "ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años", según fuentes de la firma. La compañía apuesta por ofrecer a sus clientes una experiencia de compra única, combinando una amplia variedad de productos de moda a precios asequibles con "un servicio de calidad" en sus establecimientos.