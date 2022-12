Primaria incorporará en Lugo 14 enfermeras para dar atención a domicilio

Atención Primaria del área sanitaria de Lugo incorporará estos días un total de 40 trabajadores dentro de un programa específico financiado por el Ministerio de Sanidad, según comunicó el Sergas en la mesa sectorial. Entre ellos, figurarán 15 enfermeras que se dedicarán en exclusiva a prestar atención a domicilio.

Las sanitarias formarán 7 equipos (con dos profesionales cada uno) para prestar asistencia específicamente a pacientes inmovilizados que no han sido valorados por su equipo de Primaria en los últimos seis meses, usuarios de residencias sociosanitarias que no cuentan personal médico ni de enfermería propio, pacientes de alta en el servicio de Hospitalización a Domicilio a los que, por lejanía del hospital, los propios equipos de Hado no puedan dar cobertura, pacientes paliativos que requieran atención o crónicos complejos.

Los equipos de enfermería contarán con coche, maletín de urgencias y de curas, tablets y teléfonos para la conexión con los distintos centros. En el conjunto de Galicia serán 70 las enfermeras que se contraten con este programa y que tendrá una duración inicial de un año.

Por otra parte, dentro de ese mismo plan, se sumarán a los centros de salud de la provincia un total de 15 nutricionistas, que prestarán servicio en varios de ellos, rotando en función del día de la semana. Harán valoraciones del estado nutricional de los pacientes, darán soporte a la prescripción de dietas y consejo sobre hábitos alimentarios, además de intentar detectar prácticas dietéticas inadecuadas. En el conjunto de la comunidad serán 94.

Finalmente, también se sumarán a Primaria 11 trabajadores de personal de servicios generales, que tendrán como objetivo contribuir a reducir la brecha digital. Su tarea será la de ayudar a los usuarios a familiarizarse con los recursos tecnológicos disponibles, como facilitar la Chave365 o enseñar a usar la aplicación móvil E-Saúde. En los dispositivos que se instalen en los centros, facilitarán a los usuarios la extracción de algunos informes. En Galicia se incorporarán un total de 81.