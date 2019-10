Mariano Gómez Ulla: "Pretendemos que Lugo acoja actos del foro sobre bienestar"

Happy fue el año pasado el quinto hashtag más usado en el mundo con 520 millones de visualizaciones. Existe una tendencia hacia la búsqueda de la felicidad y el bienestar. Así nació hace tres años la World Happiness Fest de la mano de Luis Gallardo, considerado uno de los mejores ejecutivos españoles. Tras un año en Estados Unidos y dos en México, llegará en 2020 y 2021 a España. En su organización está inmerso Mariano Gómez Ulla.

¿Dónde se celebrará?

La sede oficial aún no se ha decidido. Estamos hablando con varias comunidades autónomas porque precisamos un socio estratégico institucional. Estamos intentando que Galicia sea la sede y Santiago la capital, porque el camino de la felicidad podría ir de la mano del Camino de Santiago. Si es Santiago, Lugo acogería actividades, como las demás capitales de provincia gallegas. El foro se celebrará del 16 al 22 marzo. Cada día estará dedicado a un tema, alimentación, salud, cambio climático, medio ambiente, educación, relaciones laborales...



¿Qué pretende el foro?

Tiene dos objetivos fundamentales. Uno es generar una reflexión mundial sobre los parámetros en que se mide la felicidad. Aunque ya sabemos que es un concepto abstracto, este no se puede medir en función del PIB. El otro es ayudar a cambiar los valores de nuestros jóvenes para que se formen desde la cuna con otros principios que no sean la competitividad, ser el número uno, tener el mejor coche..., que el planteamiento mental sea otro, lo que se consigue a través de la educación.

Procuramos generar una reflexión mundial sobre los parámetros en que se mide la felicidad

¿Quiénes intervendrán?

Participarán unos 190 expertos que son líderes de pensamiento (científicos, catedráticos...), entre ellos varios premios Nobel. Al mismo tiempo se celebrarán ágoras (puntos de encuentro en vivo) en 60 países. Tenemos cuatro plataformas, una de ellas en A Coruña, que transmitirán en streaming todos los actos.



Cuando preocupa tanto la felicidad, ¿no será porque en el fondo se es infeliz?

La gente no es feliz con todo lo que tenemos. Con este foro multidisciplinar y policéntrico, que es el más grande del mundo sobre felicidad Mariano Gómez Ulla de Irazazábal, presidente del Foro Atlántico de A Coruña, visitó Lugo. victoria rodríguez y bienestar, pretendemos ayudar a que el mundo sea más feliz.

Como presidente del Club Financiero Atlántico, ¿cómo ve la crisis industrial de Galicia (Alcoa, Endesa...)?

A título personal creo que se habla mucho de los problemas, pero se hace poco, como sucede con el cambio climático. En España en este momento tenemos una clara falta de liderazgo y una pérdida de valores evidente. Hay un cortoplacismo clarísimo, solo importa lo que va a pasar en los próximos cuatro años. Ahora solo preocupa el Brexit, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China o Cataluña. Parece como que no hubiese otros problemas importantísimos.

Participarán unos 190 expertos que son líderes de pensamiento como varios premios Nobel

¿Y cuál es el camino a seguir?

Galicia, como España, necesita tener un claro proyecto de país. ¿Arde el monte y hay que ir a apagar el fuego? No, hay que prevenir para evitar que arda. Hay que plantearse qué sectores productivos nos interesa desarrollar, hay que estudiar el territorio adecuadamente, qué es lo mejor para cada comarca, compensar una con otra... En Galicia se suma además un salvaje problema demográfico, que es común a toda Europa, al que hay que meterle mano ya. Tenemos una tasa de natalidad que baja, un envejecimiento de la población y un vaciamiento del país. Y además hay que invertir más en transformación tecnológica (inteligencia artificial, 5G, robotización...). Es preciso tener un proyecto claro de territorio, que sea integral e integrador, que hay que discutir con la sociedad civil.

"Es preciso retener el talento y reimportar el que se ha ido, dándole facilidades de trabajo"

Cuáles son las potencialidades y las carencias de Galicia?

Galicia está en una situación fantástica para por ejemplo encabezar proyectos tecnológicos a nivel mundial. Tenemos empresas extraordinarias, pero no encuentran profesionales cualificados. Galicia está en un buen momento, pero hay que tener claro adónde queremos ir, a través de qué medios, qué es prioritario... Hemos llegado tarde y seguimos estando muy mal en el transporte ferroviario. Debemos comunicar adecuadamente toda la comunidad, intentar que no se siga despoblando... Tenemos una enorme riqueza y magníficos trabajadores. Es preciso retener el talento y reimportar el que se ha ido, dándole facilidades de trabajo



¿Qué opina del procés catalán?

Cataluña, no como Galicia, ha sido beneficiada permanentemente y se ha dado cuenta de que presionando le saca más rentabilidad. El tema se ha ido enquistando y es de complicadísima solución. Hay que tratarla con guante blanco, poniendo en su sitio lo ilegal.