"O Goberno aposta por Lugo e destina 180 millóns a infraestructuras"

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, valoró ayer positivamente los presupuestos del Gobierno para 2023, "que demostran a aposta do executivo central pola nosa provincia e os seus cidadáns", dijo. Rodríguez explicó que el Gobierno destinará un total de 180,9 millones de euros a avanzar en las infraestructuras, especialmente en la modernización del ferrocarril, que recibe 137,5 millones, el 76% del total.

La subdelegada recordó que el Gobierno ya tiene licitado o en ejecución más del 80% de la línea ferroviaria Lugo-Monforte-Ourense, con una inversión total de 546 millones de euros para la modernización del trazado y que, en 2023, Adif consignará otros 90,9 millones para la renovación y electrificación de la línea. Igualmente, destinará 43,5 millones para la mejora de la línea de conexión con Léón y 1,5 millones para actuaciones de mejora en la línea de ancho métrico Cudillero-Vegadeo-Ferrol. Por otra parte, el Gobierno invertirá 15 millones de euros para iniciar las obras de la estación intermodal en Lugo, "unha vella demanda dos lucenses que non se atendeu ata a chegada deste Goberno". El presupuesto de Renfe contempla también 1,3 millones para actuaciones de mejora en la seguridad de la circulación, reparaciones o arreglos en estaciones.

En cuento a las carreteras del Estado, el Gobierno invertirá 42,9 millones en la provincia de Lugo, un 14,5% más que en 2022. En materia de obras destaca la consignación de una partida de 12 millones de euros para culminar las obras de la autovía A-54, en el tramo que va desde Melide hasta Palas de Rei, y tener así la autovía finalizada en 2024. "Respóndese así, unha vez máis, a unha infraestructura moi demandada pola cidadanía cun proxecto que estivo parado durante moito tempo polos gobernos anteriores", lamentó. Igualmente, los presupuestos generales prevén partidas para la redacción de estudios y proyectos necesarios para la ejecución de nuevos viales, como la autovía A-74 de A Mariña, en los tramos Barreiros-O Carme, O Carme-Foz e Foz-Burela. También incluyen una partida de 500.000 euros para la redacción del proyecto de la variante de la autovía A-76 entre Monforte de Lemos y Babela.

"As inversións en obras son importantes para dinamizar a economía, pero máis importantes son a política e o gasto social para garantir que ningún se quede atrás. E estes presupostos teñen un marcado carácter social; son as contas públicas que Lugo necesita para unha recuperación económica e social xusta dos 330.000 lucenses", destacó. En este sentido, Isabel Rodríguez recordó que, con los presupuestos del Gobierno, más de 100.000 lucenses se beneficiarán de la revalorización del 8,5% de las pensiones y 9.400 vecinos verán aumentada la cuantía del ingreso mínimo vital. Además, miles de parados tendrán una ayuda mayor y se atenderá a más personas dependientes con el aumento del 150% del gasto en comparación a cuando comenzó al legislatura. También se reforzará la atención primaria con un aumento del 6,7% del presupuesto en Sanidad.

"O presidente do Goberno anunciou o xoves un novo paquete de medidas que mobilizará 3.000 millóns de euros dos presupostos para aliviar a factura da luz e do gas deste inverno, repercutindo no 40% dos fogares. O investimento social", apuntó, "tamén redundará no aumento do salario dos traballadores públicos, de becas a estudantes, no bono social enerxético, nas axudas a factura da luz, no bono de alugueiro e vivenda ou no bono cultural para os 2.300 mozos y mozas da provincia". Con todo esto, la subedelegada defendió las cuentas públicas para Lugo y se mostró satisfecha con el trato dispensado a la provincia. "Os orzamentos de Pedro Sánchez no están inflados, como nos tiñan acostumados no pasado. Son uns presupostos responsables e realistas que responden ao urxente, sen perder de vista acutacións importantes. Lonxe do que sucedía cos Gobernos anteriores, que nunca se chegaban a executar, este Goberno apostou desde o primeiro momento por un modelo de orzamentos reais", concluyó.