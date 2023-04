Están mañá de celebración no posto Lacraft...

Si, festexaremos os dez anos que leva Aloumiña facendo cervexas, un proxecto meu e de meu socio, Pedro Dias. Alí estaremos, no noso posto do mercado de Quiroga Ballesteros, o número 20, de doce a catro, celebrando esta década.

Que van facer logo?

Pois, aproveitando a ocasión, presentaremos unha nova cervexa, Calma, unha barley wine, que estivo nove meses fermentando nunha barrica de viño mencía. Embotellámola en envases de 75 centilitros, numerados, para lembrar a ocasión.

Iso é todo?

Non, tamén haberá unha exposición de maquetas que reflictirá os dez anos da nosa historia cervexeira. Haberá unha maqueta de cada tipo de cervexa que sacamos e tamén doutras cousas relacionadas coa fábrica. Serán reproducións en miniatura das botellas desas cervexas. Tamén teremos connosco un DJ, Dilli Vanilli, para animar a xornada.

Cantos tipos distintos de cervexas fixeron durante estes dez anos?

Temos un catálogo de dezasete cervexas, nas que hai de todo. Tanto suaves como fortes, para todos os gustos.