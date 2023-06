Presentan o proxecto 'Cadea de valor láctea intelixente, trazable, sostible e conectada'

A subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez; acompañou este xoves ao director da Oficina Técnica do Comisionado de Proxectos Estratéxicos para a Recuperación e Transformación Económica (PERTE) Agroalimentario do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, Galo Gutiérrez-Monzonís, que participou na presentación do proxecto Cadea de valor láctea intelixente, trazable, sostible e conectada do Consorcio SmarTZ4milk, que busca captar fondos do Plan de Recuperación a través do Perte Agroalimentario.

Durante a xornada de traballo, que tivo lugar na sede do Grupo Lence en Lugo, Galo Gutiérrez-Monzonís salientou que se trata dun proxecto tractor, no que participan 14 empresas españolas, cun valor estratéxico para a economía en Galicia, que aumentará a competitividade do sector lácteo, mellorando a sustentabilidade, promovendo a innovación e dixitalización na produción do leite, e potenciando investimentos verdes.

Así mesmo, destacou o papel de Leche Río, asumindo o liderado para coordinar este proxecto clave para a industria do leite. No encontro tamén participaron a alcaldesa en funcións de Lugo, Lara Méndez; a CEO do Grupo Lence, Carmen Lence; e o director de Clusaga, Roberto Alonso.