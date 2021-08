Presentado en Lugo o ciclo de performances artísticas Mexer

O Tenente Alcalde, Rubén Arroxo presentou xunto coas integrantes da galería de arte Solaina o ciclo de arte vivo Mexer, que achegará ao MIHL 6 performances artísticas durante o 21 e o 22 de agosto. Rubén Arroxo explicou que “a performance é un xénero dentro da cultura que está a ter unha gran acollida por parte de moitas artistas galegas, e actualmente está a ter un papel importante e fundamental na arte de vangarda”.

Durante a fin de semana do 21 e 22 de agosto, seis artistas desenvolverán a súa proposta nos distintos espazos do MIHL. Contarase coa participación do Colectivo LAG, Rosalía Fernández Rial, Lois Búa, Daniel Irimia, Yuuts Rjoy e Ánxela Prado. “Achegamos deste xeito unha proposta artística e cultural novidosa que ten un bo encaixe nun espazo tan singular como o MIHL”, declarou Arroxo.

O ciclo de performances Mexer está organizado pola galería de arte Solaina, e conta coa colaboración da área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua do Concello de Lugo. A entrada ás distintas performances será libre ata completar a cabida de cada unha das ubicacións.