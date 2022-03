Sen présa, pero nin falar de pausa

O tempo é ouro e se está ben aproveitado non hai cartos que o paguen. As présas dominan as axendas e o lecer adquiriu a categoría de artigo de luxo de consumo moi ocasional. Para desfrutar dese privilexio en grandes cantidades hai que esperar ata a xubilación. E cando chega ese momento, deixar pasar as horas sen rendemento é pecado.

Cosme Pombo, Maribel Iglesias, Carmen Pardo, Enedina Alonso e Víctor Pollán non queren ir para o inferno, así que non malgastan nin un minuto dos seus días e, tras unha vida de traballo, están desfrutando dunha xubilación activa que lles permite cultivar corpo e mente ao xeito que lles prace.

COSME POMBO. Era profesor en Primaria cando o coronavirus puxo o mundo patas arriba. Foi entón cando Cosme Pombo decidiu que era hora de cambiar de vida. "Teño tres fillos na universidade e aínda tiña pensado seguir traballando algún tempo, pero cando chegou a pandemia decidín xubilarme e dedicarme a cousas que me apetecen", explica.

O seu gusto pola música marcou moito o deseño da súa nova axenda. Xa cando estaba en activo era alumno da Tradescola, pero agora desfruta sen présas das súas clases de música e de todas as portas que lle abren. "Vou a clases de gaita, acordeón, tamboril e pandeireta. Gústame, aprendo e axúdame a facer amizades", apunta.

Para Cosme Pombo, a música é unha linguaxe universal con poderes máxicos. "Axuda a relaxarse, a centrarse no traballo, nos estudos, e proporciona momentos moi agradables entre amigos. Teño un grupo de cantos de taberna. Cada vez que nos xuntamos para ensaiar raro é que non haxa unha merenda ou unha cea", explica. "O peor é a pandemia", lamenta, que truncou moitas destas xuntanzas e aínda non permite retomar a normalidade.

Pero ademais da música, da que xa desfrutaba antes de xubilarse, Cosme Pombo descubriu outro xeito de aproveitar o seu tempo. "Un compañeiro falárame do IV Ciclo da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Preguntei polas asignaturas, interesáronme e xa levo dous anos matriculado. Aprendes o que che gusta, socializas, coñeces xente con inquietudes similares ás túas. É un sistema de formación permanente pensado para adultos que non xera a presión de facer unha carreira, pero engancha porque estudas o que queres e traballas por gusto".

No primeiro cuadrimestre deste curso estudou psicoloxía e zooloxía e agora está cursando historia de España e botánica ornamental. O ano pasado escolleu outras materias e o que vén ten pensado continuar. "Non entendo como pode haber xente que se aburra. Pode gustarche pintar, pasear, facer deporte ou xogar ás cartas, pero o que non concibo é que haxa quen pense que a xubilación é o fin da vida activa", afirma.

Maribel Iglesias, nun dos seus paseos. EP

MARIBEL IGLESIAS. O mesmo pensou Maribel Iglesias cando lle chegou o momento de xubilarse. Non perdeu nin un minuto. Unha vida traballando ensinoulle a valorar o tempo libre e non ten intención de desaproveitalo.

"O primeiro que fixen foi reunirme máis veces coas miñas amigas. Despois fixen voluntariado con enfermos mentais no hospital de Calde. Estiven tres anos, mentres puiden combinalo coas clases do IV Ciclo", avanza. A universidade sénior foi para Maribel Iglesias "un descubrimento. Permite chegar a moitas áreas, aprender contidos moi diversos e as relacións sociais con alumnos e profesores son moi agradables", afirma.

Leva xa sete anos matriculada neste sistema de estudos. "Xa fixen os cinco cursos que che dan opción ao título, pero agora matricúlome nas asignaturas que antes non puiden facer porque coincidían nos horarios", explica.

No primeiro cuadrimestre cursou astroloxía e cosmoloxía e agora fai territorio e paisaxe e educación física e saudable. "Vou facer 70 anos e é necesario coidarse. O exercicio é unha obriga diaria. Saio a camiñar cada día e fago uns dez ou doce quilómetros. Tamén vou ao ximnasio para traballar a parte superior porque andando só se traballan as pernas. Fágoo para vivir ben. Non me interesa durar moito, senón ter calidade de vida o tempo que estea neste mundo", razona.

A Maribel Iglesias gústalle moito viaxar e sempre tivo curiosidade polos idiomas. Estudou inglés e alemán, pero nunha viaxe a Alemaña descubriu que os coñecementos que tiña non eran suficientes para comunicarse. "Xurei que non me volvía pasar, que para a próxima había de poder falar". E así foi. Aplicouse co alemán e xa fixo dúas viaxes máis para darlle uso. "Vou á Casa das Linguas. Aprendemos gramática e practicamos moito a conversa", comenta encantada da experiencia.

Está decidida a aproveitar o tempo libre que lle proporciona a xubilación para "viaxar e cultivarme mentalmente". Ten o dereito gañado tras unha vida de traballo. "As mulleres, ademais de traballar, somos nais e asumimos o papel de coidadoras, tanto de nenos como de maiores. A sociedade está pensada para que teñas fillos, pero teste que comportar como se non os tiveras. Dinche que fan falta nenos para que non se acabe o mundo, pero despois cando enferman non pidas un día no traballo porque iso non está previsto", reflexiona con coñecemento de causa.

Coa súa filla, xa adulta, comparte a paixón polas viaxes, que lle foi inculcando desde moi pequena. "Viaxar abre a mente. Hai que coñecer outras culturas, diferentes sistemas de vida. Canto máis viaxo máis aprezo o meu país, incluso os defectos, porque ver como os solucionan noutros sitios axuda a mellorar", comenta.

Carmen Pardo, nunha excursión pola Ribeira Sacra. EP

CARMEN PARDO. Outra que ten moitas ganas de ver mundo é Carmen Pardo. "Teño a sorte de ter saúde, así que hai que aproveitar todo o que se poida", di con moi boa disposición.

Carmen Pardo traballou nun ximnasio durante 30 anos e non está disposta a perder a forma a estas alturas. "Os luns, mércores e venres fago ximnasia polas mañás cun grupo de amigas e o resto dos días fágoa eu na casa. Imos incluso os festivos, non hai escusa", explica. Despois do exercicio, van tomar o café e amañar o mundo. Polas tardes non se lle escapa un concerto, unha sesión de cine, unha conferencia interesante… Sempre hai algo que facer se hai vontade.

O seu grupo de amigos axúdalle a manter o ritmo. "Organizamos excursións, algunha cea… con que un propoña ir tomar algo xa nos apuntamos todos", conta entre risas. Con eles desfruta da vida. "Comentamos a política, a cultura, falamos de libros, de películas, de series. Ás veces les un libro ou ves unha serie só para poder comentar cos outros".

Unha operación nun pé mantén a Carmen Pardo apartada temporalmente das súas clases de ximnasia. "Estou rabiosa, desexando volver. Xa perdín máis dun quilo no tempo que levo sen facer deporte e iso é masa muscular que me vai custar moito recuperar", comenta esta profesional da ximnasia sempre en activo.

Enedina Alonso tocando a pandeireta. EP

ENEDINA ALONSO. Quen tamén dedica tempo ao deporte é Enedina Alonso. "Uns días ximnasia, outros correr, nadar, andar... Facer un esforzo é o que mellor me senta mentalmente, así que procuro facer deporte unha ou dúas horas cada día", explica.

Durante a súa vida laboral foi profesora de Primaria e en canto se xubilou decidiu intercambiar os papeis e converterse en alumna. Leva catro anos no IV Ciclo da USC e está encantada de poder dedicar tempo a aprender, sen presións nin obrigas, polo simple gusto de abrir a mente a novos coñecementos.

Xa antes de xubilarse ía a clases de pandeireta e de baile na Tradescola. "Eu xa viña de antes, non foi pola moda das Tanxugueiras", aclara, e agora que ten a axenda máis libre mantén a afección e pode ensaiar máis horas.

Este esforzo engadido repercute en favor do seu grupo de música tradicional, Foliada de Bosende, co que ten sumado moi boas vivencias. "Coa pandemia quedou todo moi limitado. Hai un antes e un despois á hora de estar coa xente, de convidar amigos á casa... Cos de Bosende estamos retomando os ensaios, pero pouco máis. O 19 imos tocar nas Gándaras e iso axuda a ir con outra ansia, máis motivados", explica.

Enedina Alonso sabe que o ocio dos xubilados é un luxo, pero sostén que se hai boa disposición "calquera pode sacar un momento para facer algo. O tempo hai que buscalo", sentenza.

Víctor Pollán, nunha das súas viaxes. EP

VÍCTOR POLLÁN. E quen parece sacar tempo de debaixo das pedras é Víctor Pollán. O seu gusto polas matemáticas sérvelle para medir moi ben os minutos e non desperdiciar ningún.

A súa vida laboral pasouna nos institutos, como profesor de matemáticas, e unha vez xubilado non perdeu as boas maneiras. Leva a docencia no sangue e seguirá exercendo mentres sexa necesario.

Víctor Pollán foi un dos impulsores do programa de estimulación do talento matemático Estalmat e segue dando clases aos rapaces seleccionados dentro deste proxecto. Forma parte tamén de Agapema, asociación profesional que agrupa a profesores de matemáticas.

Pero onde realmente se apreza o amor deste home pola docencia é no seu labor de voluntariado. "En octubre de 2006 empecé a trabajar como voluntario de Cruz Roja para dar clases de castellano a inmigrantes, refugiados y menores no acompañados. Con la pandemia se suspendieron las clases y estoy a la espera de recuperarlas", explica.

Califica a experiencia de "bestial, muy gratificante". Conta que chegaron a ter 40 alumnos de tres niveis diferentes. "Yo siempre cogía a los que no tenían ni idea. Hubo gente de Mongolia, Uzbekistán, Rusia, Chechenia, Argelia, Marruecos, Brasil... mayoritariamente mujeres y muchos menores no acompañados".

Está desexando retomar esa actividade, pero non espera sentado. Mentres, dedícase a aprender. "Soy alumno del IV Ciclo de la USC y realmente merece la pena. Estoy gratamente sorprendido del buen nivel de los profesores y de su capacidad para explicarse y llegar a todos los alumnos. Puedes elegir las asignaturas que quieres, cuántos días vas a dedicar a aprender, socializas mucho... En definitiva, es una gozada poder dedicarse a aprender", comenta con entusiasmo.

Valora a variedade de asignaturas que ofrece este programa de estudos. "Siempre hay algo que te interesa. Aquello que te habría gustado saber hace 30 años y a lo que que no pudiste acceder por falta de tiempo". Agradece a posibilidade de coincidir con xente coas mesmas inquedanzas. "Me gusta trabajar en equipo", apunta.

Víctor Pollán anima a desfrutar do momento e das opcións que ofrece Lugo para o tempo de ocio. "Hay mucha vida cultural en Lugo, más de la que parece. Es raro que no haya una exposición, un concierto, una charla o alguna otra propuesta. Lo que falta es el punto de decisión de la gente para ir".