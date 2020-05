Preparados, listos, ya...

Como si de una carrera popular se tratase, los aficionados lucenses a correr estarán esperando este sábado al pistoletazo de salida, a las siete de la mañana, para poder desentumecer sus piernas, como si les persiguiera el diablo, después de más de mes y medio de confinamiento. El dicho y la fecha van como anillo al dedo. Los llamados runners estaban esperando como agua de mayo el anuncio hecho jueves por el ministro de Sanidad. A más de uno se le pasaría por la cabeza gritar aquello de ‘Illa, Illa, maravilla’, no por su gestión, sino por esta ansiada desescalada deportiva.

Las franjas horarias establecidas por el Gobierno para que puedan salir de sus casas deportistas no profesionales, personas mayores, dependientes y niños de menos de 14 años afectan a una quinta parte de los municipios de la provincia de Lugo, 12 de los 67, aquellos que tienen más de 5.000 habitantes.

Carlos Villamor, atleta y padre de dos niñas: "No voy a desperdiciar el poder salir a correr ya"

Carlos Villamor ya está desempolvando las zapatillas para salir a correr "a primera hora de la mañana" este sábado. "No lo voy a desperdiciar", asegura "encantado". Compaginará con su esposa el cuidado de sus dos hijas, de cuatro y un año de edad, para que cada uno pueda perderse durante una hora por los circuitos cardiosaludables de la capital lucense. No cuestiona las franjas horarias. En el caso de su pareja y suyo lo harán por la mañana, porque las dos princesitas de la casa requieren toda su atención a partir de las ocho de la tarde. También acepta, con un "hay que adaptarse a las circunstancias", el hecho de que a los niños se les haya reducido la franja horaria de paseo.

Nicolás Arrojo, atleta: "Tenemos mono de salir, pero hay que ir a modo"

Otro de los atletas aficionados de Lugo habitual de las populares que reconoce que tiene "mono" de salir a correr es Nicolás Arrojo, que advierte de que hay que hacerlo "a modo", paulatinamente, "30, 40, 50 minutos", no una hora el primer día, para no sufrir una desagradable lesión. "Yo no estuve nunca tanto tiempo parado", destaca. Tampoco faltará a la cita el sábado, aunque en su caso dice que no pondrá el despertador para madrugar. Considera "entendible" este largo parón porque "el deporte es secundario". Confía en que "se respeten las distancias y las medidas" para que "el sacrificio hecho entre todos" estos casi dos meses no sufra un traspié.

Ana Abuín, atleta: "Se podría usar una app para no ir al mismo sitio"

"Saldré toda nerviosa para correr como una gacela y a lo mejor a los 500 metros tengo que parar", afirma esta atleta lucense, que no desaprovechará la ocasión de salir este sábado, aunque no sabe si hará sus primeros kilómetros, tras el confinamiento, por el adarve o por el paseo del Rato. Propone que se utilicen los grupos de WhatsApp o una aplicación del teléfono móvil para que los runners no coincidan en el mismo circuito.

Pilar Domínguez, atleta: "No estaría mal una franja de 14.00 a 16.00 horas"

Durante el confinamiento esta lucense tuvo que matar el gusanillo de correr "con una bicicleta estática" que, según ironiza, "tiene más años que yo". En su caso su confinamiento fue más liviano porque tiene perros y sale todos los días a pasearlos. Propone a mayores que se habilite una franja horaria entre las dos y las cuatro de la tarde y advierte de que a partir de las 20.00 horas "puede ser una locura" en zonas de la capital lucense, como la muralla o los paseos del Miño y Rato

Carmen Expósito, entrenadora de atletismo: "Los días ya son largos y empieza a hacer calor"

"Estoy deseándolo. Ya me están picando los pies". Esta entrenadora monfortina saldrá este sábado a correr. Es más vespertina que matutina. "A partir de las ocho está bien. Los días ya son largos y empieza a hacer un poco de calor". El paseo del río Cabe y la Avenida de Lugo son las zonas preferidas. Para estar a tono en el confinamiento paseó por el balcón, subió y bajó escaleras, pedaleó en una bici estática e hizo gimnasia.

Santiago Seijas, Club Ciclista Cidade de Lugo: "Es un paso importante salir a hacer deporte"

El director técnico de este club ciclista, que cuenta con 150 federados, considera que es "un paso importante salir a hacer deporte, pero lo primero es la salud". Ve con buenos ojos los tramos horarios para "evitar contagios" porque sino "íbamos a chocar unos con otros". Dice que los cicloturistas "lo llevan bastante mal". Santiago Seijas echó mano de un rodillo y una elíptica para practicar su afición, pero "sin volverme loco haciendo kilómetros".

Julio Méndez, Asociación de Jubilados de Lugo: "Me parecen pocas horas y quizás inoportunas"

El portavoz de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Lugo defiende la necesidad que tienen las personas mayores de caminar al menos una hora diaria, por lo que considera "pocas horas" las tres establecidas y "quizás inoportunas" porque propone que se les debería permitir salir más por la tarde. El confinamiento le ha pasado factura a Julio Méndez. "Me supuso coger cuatro kilos más y perderlos ahora va a costar un riñón y medio", dice.

José Antonio Pita, director de centro social en Vilalba: "Me parece muy bien, pero no tan tarde"

El centro sociocomunitario de Vilalba cuenta con casi 1.500 usuarios, de los que el 90% son mayores de 65 años. Su director apoya la medida, pero considera que no se debió aplicar "tan tarde" porque "lo están pasando realmente mal en sus casas". José Antonio Pita afirma que "si los niños son importantes, los mayores necesitaban cuanto antes salir, con las medidas de prevención distancia de seguridad...".

Eva López Medina, directiva de Anpa de Burela: "Los padres tienen horarios de trabajo"

Esta vecina de Burela, que tiene dos hijos de 8 y 13 años y que preside el Anpa del colegio Virxe do Carme, cree que es "un despropósito" que no existan "unas pautas claras". Le pone un pero a la reducción de la franja horaria. "Si dejan salir, que dejen salir, porque los padres tienen unos horarios de trabajo", asegura.