Preocupación en el Sergas por los brotes activos en Lugo y Castroverde

El gerente del área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, Ramón Ares, alertó este jueves sobre la preocupante situación epidemiológica de la capital lucense, la ciudad gallega con la incidencia más alta, y en la que actualmente hay "entre catro e cinco gromos activos", entre la ciudad amurallada y algún concello limítrofe. "Estamos nunha fase na que seguen aparecendo casos", advirtió.

Y es que, aunque en el conjunto de la provincia la situación es estable y la incidencia está bajando, gracias principalmente a que los brotes de A Mariña se encuentran ya en su última fase, la situación es muy distinta en la capital de la provincia. "Levamos xa unha semana que non apareceron casos nos gromos da Mariña, ou algún illado que apareceu é de xente que estaba corentenada", explicó Ares.

En Lugo ciudad, en cambio, se han detectado 51 casos en siete días, y 89 en los últimos catorce días. "Preocúpanos moito", enfatizó el gerente, que se refirió a los brotes activos que se encuentran detrás de estas cifras. Entre ellos, en el ámbito laboral aludió a un foco en una empresa en la que han aparecido ya una decena de contagiados, aunque ya se ha realizado un cribado de todos los trabajadores y, a partir de ahí, de todos los contactos. "Xa o temos acotado", dijo.

A este se suma otro brote originado en una reunión familiar en Castroverde a la que acudió un número importante de personas. Son ya diez los positivos que ya están registrados y se está extendiendo el rastreo a distintos ámbitos del concello, "ampliando o máximo posible, ao maior número de contactos que puidera haber destes positivos, para intentar frear canto antes as cadeas de transmisión".

Ares destacó que el comportamiento de la familia de Castroverde ha sido "exquisito, xa que dende o primeiro momento facilitaron toda a información, o que nos permite ser máis rápidos".

El gerente del Sergas realizó un llamamiento a la responsabilidad en el fin de semana que en Lugo se va a celebrar el Arde Lucus. "Non estamos na mellor situación epidemiolóxica, estabamos moito mellor hai un mes do que estamos agora. A pandemia non desapareceu, o virus segue circulando, os poucos ingresados que temos son xente non vacinada e de grupos máis novos, co cal a necesidade de actuar con responsabilidade, de facer as reunións deste espacio de ocio con responsabilidade é fundamental", destacó. En ese sentido, incidió en que el virus continúa circulando e invitó a todos los lucenses a "respetar as distancias e usar a mascarilla".