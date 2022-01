Olga Glapshun, vecina de Lugo: "Tengo un hijo en Ucrania y siento miedo"

Va para nueve años que esta maestra ucraniana de lengua y literatura rusas se asentó en Lugo, huyendo del desempleo y de la situación de guerra que mantiene su país en varias regiones del este tras la invasión rusa de Crimea en 2014.

En la ciudad amurallada, Olga Glapshun dejó las aulas para dedicarse a cuidar ancianos y también, en sus ratos libres, a escribir poesía. Dice sentirse feliz de estar en España, "un país muy fuerte donde se vive muy bien y la forma de vida es mucho más ordenada que en Ucrania". Sin embargo, la situación prebélica que está viviendo estos días su país, con el acercamiento a la frontera de tropas rusas, revierte en un sentimiento de miedo y preocupación por su familia más cercana, a miles de kilómetros.

"Es una pena porque llevamos años sufriendo. Me faltan palabras para expresar cómo me siento por esta situación. Tengo allá un hijo y siento miedo y preocupación. Día y noche pienso en ello. Ahora el resto de países están preocupados por lo que pueda pasar porque Putin ya no esconde sus planes. Las tropas rusas están muy cerca y creo que están listas para cualquier cosa", asegura.

Las tensiones con Rusia no son nuevas para Ucrania. Desde hace ocho años, los combates se mantienen en la zona este del país. "Hay que recordar que en Ucrania sigue habiendo una guerra. Casi todos los días hay soldados ucranianos muertos", apunta.

Olga Glapshun insiste en que los ucranianos "tenemos fama de trabajadores y pacíficos pero también somos luchadores" y añade que si no fuese así, los rusos habrían ocupado Ucrania hace ya tiempo: "Si no fuese por la defensa de las fronteras por nuestros héroes —que siguen muriendo aún cada día después de ocho años— hace mucho que podrían conquistarnos".

Olga alega posibles motivos estratégicos geográficos y políticos para que Rusia invada Ucrania. Mientras tanto, la vida se hace dura en su país. "No tienes oportunidades de encontrar trabajo, entre el covid y la tensión con Rusia. La gente está decepcionada con lo que está pasando", dice.