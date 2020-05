La preocupación por los exámenes crece entre los alumnos de Veterinaria

Un grupo de alumnos de la Facultade de Veterinaria de Lugo ha mostrado su indignación y descontento ante las medidas adoptadas en el consejo de gobierno de la USC el pasado 22 de abril. Entre otras cosas, denuncian que los estudiantes de último curso con exámenes de recuperación pendientes ya no tienen opciones de presentar el Trabajo Final de Grado en julio y que solo cuatro asignaturas “van a mantener un sistema de evaluación continua”, algo que, explica este grupo de estudiantes, el propio consejo de gobierno estipuló de obligado cumplimiento para todas las materias impartidas.

A través de un comunicado, los alumnos explican que, además de la incertidumbre, el desconcierto y la ansiedad “que hemos vivido desde que empezó el estado de alarma, añadimos ahora el estrés porque se están tomando medidas que en ningún caso tienen en cuenta la opinión de los alumnos”.

Consideran que “ni desde el rectorado ni desde la facultad han buscado el bien de los alumnos en sus decisiones” y ejemplifican esta afirmación en la situación que viven los estudiantes de quinto curso con exámenes de recuperación pendientes. “No podrán entregar su TFG porque las notas saldrán más tarde que las fechas estipuladas para las presentaciones. Nos consta que en otras facultades de Veterinaria de España tienen hasta cinco convocatorias para hacerlo, pero aquí solo tenemos dos —julio y septiembre—”.

En este sentido, explican en el comunicado que han planteado la posibilidad de presentar sus trabajos de fin de grado ante sus correspondientes tutores, “como siempre se hizo en otras facultades de la USC”, pero esta opción también ha sido denegada, señalan en el texto.

EVALUACIÓN. Además, detallan que el artículo 3.1 de la resolución del consejo de gobierno de la USC celebrado el pasado 22 de abril, expresa que “la evaluación continua tiene preferencia frente a la realización de exámenes telemáticos”, y que, sin embargo, tan solo cuatro asignaturas han optado por esta vía.

“También queremos destacar que algunas recuperaciones serán mediante exámenes orales o exámenes a través del campus virtual con las mismas penalizaciones que en enero, pero en mucho menos tiempo. Esto solo nos añade dificultades”, aseguran.

FECHAS. “Publicaron las fechas el día 30 porque era obligatorio que ese día las tuviera el rectorado”, apunta este grupo de alumnos, que reconoce no tener demasiadas quejas con el calendario estipulado.

“En mayo no está permitido hacer exámenes, así que los han pasado a junio y julio. Las recuperaciones son del 1 al 22 de julio, lo que obliga a los de quinto curso a presentar su TFG en septiembre. Esto no tiene sentido y no hace más que reflejar que esta es una situación de todo por el pueblo, pero sin el pueblo”, concluyen.