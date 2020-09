La geriatra Rocío Malfeito forma parte del comité de expertos que asesora a la consellería. Lleva la última semana con el Epi puesto en la residencia Domus Vi de Outeiro de Rei, supervisando el estado de los usuarios del centro.

En la primera oleada de la pandemia la gestión de las residencias en Lugo fue muy buena. Fallecieron tres personas de unos 4.000 usuarios de centros sociosanitarios que tiene la provincia y los brotes se controlaron rápido. ¿Qué ha pasado ahora?

Entonces, como ya había empezado en Madrid dos semanas antes, cerramos las residencias y conseguimos que no entrara el covid en ellas. Ese es el quid. Ahora se ha levantado el estado de alarma y todos estamos en la nueva normalidad. Quizás en verano nos relajamos un poco todos, fuimos a eventos y reuniones familiares... Imagino que por ese motivo ha entrado el covid en todas partes: en residencias, pero también en casas, oficinas...

¿Cómo se afrontan estos dos brotes en la residencia de O Incio y Outeiro de Rei?

A partir del 8 de agosto, que fue cuando se declaró el de O Incio, una médica de nuestro servicio y una enfermera se trasladan a diario, de lunes a sábado, a la residencia y hacen una primera valoración conjunta de las necesidades, de qué ocurrió, del personal que hay para atender a los pacientes, del perfil de pacientes... Empiezan desde el minuto uno con tratamiento todos los pacientes positivos, tuvieran o no síntomas. Se hace un seguimiento, yendo todos los días para ver su evolución y decidir si había que derivar a alguno al hospital según los síntomas de gravedad que presentaban. Llevamos cuatro semanas y ahora se está empezando el segundo cribado para ver si las PCR se han negativizado y se pueden ir desaislando.

El tratamiento se les da a todos aun sin síntomas: herapina y corticoides para trombos y broncoespasmos

¿Qué tratamiento se les da?

Heparina y corticoides para evitar trombos y broncoespasmos, insuficiencia respiratoria. Consensuado con Enfermedades Infecciosas y Medicina Preventiva, se les administró a los 100 que dieron positivo en O Incio y a los 140 de Outeiro desde el primer momento. Después, si el paciente comenzaba a bajar su saturación basal, es decir si solía tener 95 y bajaba a 90, por ejemplo, intuimos que va a pasar algo y le ponemos oxígeno. Si hace febrícula, se desorienta o presenta cualquier síntoma, se le pone antibiótico.

¿Y a los que dan negativo y están a la espera de cómo siguen?

Se ubican totalmente separados de los positivos y, si presentan cualquier síntoma sugestivo de covid, aunque la PCR sea negativa, se le trata como si lo tuvieran.

En Outeiro se esperaba que el brote se controlase mejor porque es una residencia grande, en la que hacer aislamientos no es complicado, y los primeros casos estaban muy concentrados en una zona...

Sí, tenían muy bien estructurados los circuitos desde marzo. Los trabajadores no rotaban. Trabajaban en burbujas, siempre en la misma zona de la residencia y no se mezclaban entre ellos, así que preveíamos que iba a ser mejor.

¿Qué pasó para que se diera esa explosión de casos?

Que otros pacientes con PCR negativa y que no tenían síntomas en el primer cribado ya se habían infectado. Creo que ya estaba en toda la residencia. La primera trabajadora diagnosticada era asintomática. Dentro de la residencia, trabajaban en burbujas y no se mezclaban los de una zona con otras. Pero, siendo compañeros de trabajo, se pueden tomar un café juntos fuera de la residencia, por ejemplo. Pueden contagiarse así y después sin saberlo seguir trabajando cada uno en su zona. Tampoco entendemos muy bien cómo se diseminó tan rápido, si se cambian los guantes con cada paciente y se lleva mascarilla.

¿No se habrán producido nuevos contagios desde la detección del primero?

No lo sé. Pero el primer caso, desde el diagnóstico, se confinó, al igual que sus contactos estrechos. Estuvimos dándole muchas vueltas, pero si esa trabajadora, que era asintomática, tardó días en ser diagnosticada pudo contagiar a los pacientes de su planta y, a lo mejor esos propios pacientes pudieron contagiar a sus compañeros residentes porque comían con el resto o iban a terapias con ellos, o a las auxiliares.

"Si no tiene criterios de ingreso en el hospital, el paciente hace el aislamiento en la residencia, que es su casa"

El presidente de la Sociedad Gallega de Gerontología cree que es una barbaridad dejar a un positivo de covid dentro de una residencia. Sin embargo, aquí, todos los pacientes con síntomas leves se quedan en ¿por qué?

Hay muchos pacientes, de la población general me refiero, que son covid positivo y están en sus domicilios porque no tienen criterios de ingreso en un hospital. Se les hace el seguimiento por Telea. Si en algún momento se detecta cualquier criterio de ingreso o de valoración en hospital, esos pacientes vienen al hospital. En residencias ocurre lo mismo. Hay muchísimos pacientes que están asintomáticos o con síntomas leves, que están en las residencias y reciben su tratamiento. Si en algún momento detectamos cualquier síntoma o criterio de gravedad que consideremos que necesita una radiografía de tórax o una analítica o valoración por Uci, será derivado al hospital. Si en la residencia o vivienda comunitaria hay la posibilidad, y ese estudio de campo lo hicimos en la primera ola en marzo y todas tienen su plan de contingencia validado por Política Social, de hacer el aislamiento, se procura hacer en su casa, porque la residencia es la casa del paciente. Así se evita que el paciente vaya al hospital asintomático y se deteriore porque se desorienta. No porque haya un positivo debe sacarse al usuario de la residencia, mientras esta tenga estructura para hacer el aislamiento. Una cosa que nos gustaría es que reabriesen las residencias adaptadas para aquellos pacientes que están en centros donde no pueden hacer ese aislamiento.

¿De los brotes en Lugo qué es lo que más le preocupa, de qué está más pendiente ahora?

Que haya más residencias afectadas, con casos de covid. De la misma manera que hay dos, por qué no puede haber más. Por eso el 31 de agosto se decidió de forma consensuada con la gerencia cerrar las residencias, al menos 14 días o tres semanas, después de ver la situación epidemiológica de Lugo. Lo segundo que hicimos fue hacer un cribado de los trabajadores de todas las de la provincia.

¿Cómo va ese cribado?

Se han cribado algunas, como la de A Milagrosa, Orpea... y todos los resultados han sido negativos. Con el resto se continuará esta semana porque, como no había suficientes equipos de extracción, se ha decidido que el propio personal de las residencias tome las muestras. Han recibido cursos de formación para ello.

Cambio de protocolo

"Se permitirán visitas porque vemos que tienen un deterioro psíquico, físico y de nutrición"

Se va a aplicar un nuevo protocolo para permitir visitas en las residencias, incluso en aquellas con brotes activos. ¿Por qué?

Porque estamos viendo que la población anciana que hay en residencias está sufriendo un deterioro psíquico, físico y de nutrición muy importante. Al estar confinados tanto tiempo, en algunos casos más de cinco meses al sumar después del cierre inicial el propiciado por el brote de A Mariña, hemos visto que dejan de comer, están tristes, no duermen, empiezan con alteraciones de conducta... hay un deterioro general de su estado de salud. Es importante que todas las residencias sigan zonificadas, que no haya rotaciones... y así que el usuario pueda recibir la visita de su familiar con todas las medidas de seguridad, en una zona habilitada en el interior y otra en el exterior para cuando se pueda según la climatología. También se promoverá que los positivos puedan estar con otros positivos, que no tengan que estar aislados en su habitación, se muevan.

Y se van a hacer cribados aleatorios con el test de saliva. ¿Qué objetivo tienen?

Ir por delante, que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado en esta segunda ola. A los usuarios se les van a hacer cribados aleatorios cada mes y, a los trabajadores, cada 15 días a todos.