Los Premios Muralla resaltan el medio ambiente y el empoderamiento femenino

La entrega de galardones de la vigésima primera edición de los Premios Muralla, organizados por el diario El Progreso, tuvo lugar este viernes en la planta de impresión del grupo de comunicación lucense ubicada en O Ceao, con la presencia de los ganadores y finalistas. Noa Durán, del Ceip Marquesa do Pazo da Mercé, en As Neves (Pontevedra), fue la vencedora en la categoría de Redacción, mientras que Aroa Dovale, del Ceip Foz número 1, hizo lo propio en el certamen de Dibujo.

Todos los premiados fueron recibidos por el jurado del certamen formado por la presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro; la alcaldesa Lara Méndez; el presidente de la Diputación, José Tomé; el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, y la vicerrectora del campus de la USC, Montserrat Valcárcel.

El empoderamiento femenino y los valores que fomentan la igualdad de género fueron la nota predominante en el discurso de Blanca García Montenegro, quien apremió a los jóvenes estudiantes para "ser fuertes como la muralla" y superar situaciones semejantes a la actual pandemia a las que se enfrenten en el futuro.

Por su parte, Lara Méndez alabó la importancia sobre el medio ambiente, la sostenibilidad y el rechazo a cualquier tipo de violencia de género que pueden percibirse en los trabajos presentados. La regidora lucense también aseguró que Lugo "ten o futuro garantido" con estudiantes como los premiados ayer y agradeció el trabajo de lo padres y profesores como "piares fundamentais" en el desarrollo integral de la presente generación.

Asimismo, Javier Arias animó a todos los premiados a continuar con esta clase de actuaciones para avanzar en materias de igualdad y empoderamiento femenino.

En su turno de palabra, José Tomé se congratuló de que los dos premios recayesen en niñas y felicitó la labor de El Progreso, ya que desde el 2000, año de la proclamación de la muralla como Patrimonio de la Humanidad, el grupo de comunicación ha sabido "poñer en valor este monumento" para que no se olvide su importancia.

Por último, Montserrat Valcárcel, animó a todos los premiados a "manter sempre ese punto de rebeldía" y espera que el talento que reflejan todos los trabajos presentados pueda percibirse algún día en el Campus Terra.

"Quería facer unha homenaxe ás mulleres de todas as etnias co meu traballo"

Aroa Dovale Pérez (en la imagen, junto a Lara Ménez) tiene 11 años y vive en Foz. Este año fue ella quien se hizo con el Premio Muralla, en la categoría de Dibujo. Asegura que no es la primera vez que se presenta. Que ella recuerde, lo lleva haciendo desde el primer año que entró en el Ceip Foz número 1, donde estudia. Es decir, desde que tenía 3 años y estaba en tercero de infantil. Ahora, por fin, fue reconocido su talento.

"Todos os anos me presentei ao concurso e, por fin, conseguino. E todos os anos teño algunha idea. Se non é unha cousa, é outra", afirma.

Esta vez Aroa quiso poner el acento en las mujeres. Dice, a sus 11 años, que en casa siempre le inculcaron los valores del feminismo y de la familia. Por eso, decidió plasmar los retos de las mujeres en su trabajo.

"Gústame moito este tema así que pensei, se gaño, mellor. E se non gaño, polo menos que se vexa reflectido no debuxo o que quero transmitir e a miña homenaxe ás mulleres de todas as etnias", explica la joven ganadora.

El mensaje de Aroa en su dibujo es este: "Que as mulleres tamén temos valor. Non somos menos ca os homes senón que temos que ser iguais en todo", insiste.

Aroa tenía claro lo que quería expresar. Por eso, no tuvo que emplear mucho tiempo en hacer el dibujo. Lo hizo rápido. "En dous días fíxeno. Utilicei ceras de cores", indica.

En cuanto a la muralla, para Aroa ya es una vieja conocida. "Coñézoa en persoa", dice, con humor. "Fun varias veces a Lugo e vin a muralla e tamén visitei varios museos", añade esta joven focense.

Aunque Aroa se hizo con el premio de Dibujo, ella siente una especial inclinación por las letras y, de hecho, no desdeña la idea de convertirse en periodista.

"Gustaríame ser xornalista ou escritora porque me gusta tamén moito escribir. Pero tamén me gustan os idiomas e viaxar. Polo tanto, tamén podería ser guía turística", añade, con desparpajo.

"De pequeña, me entretenía escribiendo historias y guardándolas"

Le puso de título ‘Forte como unha muralla’ y dice, de esta, que es "bastante bonita e importante". Noa Durán Castro (en la imagen, junto a Blanca García Montenegro) estudia en el Ceip Marquesa do Pazo da Mercé, en As Neves, Pontevedra. A sus 12 años, es la ganadora del Premio Muralla, en la categoría de Redacción. "Ya conocía la muralla de antes. Fui a Lugo cuando era más pequeña. Tengo vagos recuerdos de cuando la vi por primera vez. Pero, además, en clase estudiamos los monumentos de Galicia y también me enteré de más cosas leyendo libros", cuenta.

Noa quiso lanzar su particular mensaje en esta edición de los Premios Muralla. En este caso, la inspiración la encontró, según dice, "en varias historias" pero, fundamentalmente, quiso infundir a sus lectores fuerza y autoconfianza. "Todos tenemos, a veces, momentos de debilidad en los que nos parece que no podemos hacer las cosas y es importante que la gente vea que sí podemos. Por ejemplo, la protagonista de mi historia, Antía, se inspiraba en la muralla para ver que ella también era fuerte, como el monumento romano", cuenta.

Como a Aroa, a Noa tampoco le costó mucho encontrar la inspiración. Poco a poco, fueron saliendo al exterior las ideas para desarrollar la redacción ganadora. "Cuando empecé a escribir, empezaron a salir las ideas y a brotar en mi cabeza. Pero, de todas formas, entre unas cosas y otras, me llevó hacer la redacción unas dos o tres semanas contando, además, el tiempo que empleé pasándola a limpio", dice.

Noa tiene madera de escritora. De hecho, ya ganó algún concurso más. "Escribir se me da mejor que dibujar. Creo que para el dibujo no soy muy buena. En cambio, ya de pequeña, me entretenía escribiendo historias y guardándolas. Me gusta crear mi mundo", afirma Noa.

El premio la llenó de alegría y la pilló tanto de sorpresa que no se lo creía cuando se lo contó su profesor. "Me puse muy contenta", reconoce.

Un certamen sin fronteras

La relevancia de los premios Muralla, organizados por el Grupo El Progreso, ha trascendido las fronteras de la provincia en esta vigésimo primera edición, puesto que varios de los premiados de ayer cursan sus estudios en centros de fuera de Lugo, como es el caso de Noa Durán Castro, la ganadora dentro de la categoría de Redacción, ya que estudia en el Ceip Marquesa do Pazo da Mercé, ubicado en la localidad pontevedresa de As Neves.

El resto de finalistas (en la imagen) en esta categoría fueron Mar Rodríguez Anca, perteneciente al colegio María Auxiliadora Salesianos de Ourense; Alba Pereira Martínez, del Ceip O Vicedo; Xoel Salgueiros, alumno del Cep Sequelo de Marín, y Sofía Rodríguez, que se presentó al certamen escolar de forma individual.

Mientras, el colegio galardonado en este apartado fue el Divina Pastora Salesianos de Lugo. Su director, José Luis Gallego, fue el encargado de recoger el premio otorgado a este centro escolar de la capital.

Por su parte, Aroa Dovale Pérez, perteneciente al centro Ceip Foz número 1, fue la ganadora de la categoría de Dibujo.

Los otros cuatro finalistas (en la imagen) distinguidos en esta edición fueron Inés Rodríguez Rodríguez, del colegio María Auxiliadora Salesianos de Ourense; Noa Piñeiro Tella, de Lugo, que se presentó de manera individual; María López Martínez, representante del Ceip Virxe da Luz de Portomarín; Mateo Castro- Gil Rodríguez, de Lugo y que tomó parte de modo individual, y Candela Bande López, alumna del colegio Fingoi de Lugo.

Como mejor propuesta conjunta fue seleccionada la del colegio Fingoi. En representación del centro local privado recogieron el galardón los profesores Ignacio López y Sara Payo.

Asimismo, el jurado de los Premios Muralla resaltó al unísono la calidad de todos los trabajos que fueron presentados y el gran poder de convocatoria de este certamen, que crece en cada edición. En este sentido, Blanca García Montenegro aseveró: "Todos sois ganadores".