Los Premios Muralla reconocen ideales de unidad y cuidado del medio ambiente

Ideales de unidad, el valor de cuidar el medio ambiente o la solidaridad se reflejan en los trabajos reconocidos este viernes con la entrega de los Premios Muralla, que convoca el Grupo El Progreso desde hace 24 años, en colaboración con Xunta, Diputación, Ayuntamiento de Lugo y USC. Jimena Domínguez, alumna del Ceip Vista Alegre de Burela, ganó en la categoría de dibujo y Carla López Souto, del Ceip Pedro Barrié de la Maza, de Sada, en la de redacción.

La presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, recordó a ganadoras y finalistas que había sido complicado elegir, dado que se habían presentado más de 2.300 trabajos con un nivel muy bueno y felicitó a los jóvenes por su capacidad para reflejar su presente y sus aspiraciones. Admitió que al jurado le había llamado especialmente la atención que en muchas de las ilustraciones y relatos remitidos al premio apareciera "la figura de los abuelos como transmisores de valores".

Por su parte, el vicerrector del campus lucense, Francisco Fraga, apreció la capacidad para la escritura narrativa y la ilustración de los participantes y los animó a optar en el futuro por la USC en Lugo para cursar su carrera.

El delegado de la Xunta, Javier Arias, agradeció la posibilidad que da su condición de ser jurado de estos premios de "ver la vida a través de los ojos de sus participantes" y animó a los chavales a seguir leyendo y dibujando.

El presidente de la Diputación, José Tomé, apreció el hecho de que también las nuevas generaciones reconozcan con sus ilustraciones y relatos el valor de la muralla, "o monumento que nos identifica aos lucenses", recordó.

La alcaldesa, Paula Alvarellos, alabó el dibujo de Jimena Domínguez y su representación de la "integración racial e cultural", así como la redacción de Carla López, que resultó "moi conmovedora" para todo el jurado de los premios.

La multipremiada Jimena

A Jimena Domínguez le encanta dibujar, por eso lleva dos años, desde que estaba en cuarto de Primaria, presentándose a los premios de ilustración que se le cruzan en el camino. Como tiene buena mano y ojo para el detalle, no para de acumular premios, tantos que le cuesta seguir la cuenta.

Reconoce que los Premios Muralla del Grupo El Progreso le hacen especial ilusión, así como la posibilidad de ir a París gracias a este reconocimiento junto a sus padres y su hermano. "No he estado nunca en París", explica esta joven de 12 años, que también recogió este viernes su premio como finalista en la categoría de redacción. "Es que escribir también me gusta mucho, pero llevo menos tiempo haciéndolo porque, claro, cuando eres más pequeña es más fácil dibujar que escribir", admite con toda la lógica.

Es de esas niñas que tienen clarísimo qué le gustaría ser de mayor. "Siempre he querido ser profesora de infantil porque me encantan los niños", explica. Su intención es la de seguir dibujando y escribiendo y reconoce que, para una maestra, no son malas aficiones ya que a todos los niños les gusta que les sepan contar historias o les hagan un dibujo.

Carla López, futura escritora

Carla López, que vive en Sada, es la ganadora de la categoría de redacción. Supo de la existencia de los galardones del Grupo El Progreso por su profesora. "Ella es de Lugo y nos habló de estos premios en clase. Puso una lista para que quien quisiera participar tuviese toda la información y, como me gusta escribir, decidí presentarme", dice.

Esta es la primera vez que se presenta a un premio y, visto el resultado, está muy animada para seguir haciéndolo. "No había participado antes en un concurso de redacción, pero siempre me ha gustado mucho escribir. Se me ocurren muchas ideas y me gusta desarrollarlas", dice. En sus ratos libres le gusta escribir relatos e historias, no se queda sin argumentos.

Sabe con certeza qué le gustaría ser de mayor: escritora. "Me encantaría dedicarme a escribir", reconoce esta joven, a la que le encantó el reconocimiento" y también el regalo que incluye. "De pequeña mis padres me llevaron a Eurodisney pero ahora me hace muchísima ilusión poder ir a París y ver la ciudad", explica.

En su relato, la muralla guarda un secreto reservado solo a unos pocos y es la abuela de la protagonista, una de las elegidas, la que se lo acaba revelando.

Los finalistas

En la categoría de dibujo, además de la ganadora, resultaron finalistas Javier Bustabad, del colegio Cristo Rey de A Coruña; Ainhara Natascha Henríquez, de Salesianos Lugo; Laura López Areán, del Eloísa Rivadulla de Chantada; Esther Gómez López, del colegio Fingoi de Lugo y Noah Bello Novo, del Rosalía de Castro de Vigo. El colegio reconocido en este apartado fue Fingoi.

En la categoría de redacción, los finalistas fueron Gabriella Bellas Leal, del colegio Antonio Ínsua Bermúdez; Lara Romo Leivas, del Ceip Vista Alegre Burela; Jimena Domínguez García, del Vista Alegre Burela; Jorge Melo Reigosa, del Vista Alegre Burela y Adela Claudia Alba Gaponova, del Castrelo de Miño. El colegio premiado en este apartado fue el de Santiago Apóstol de Narón.