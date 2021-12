¿Cuál es su proyecto?

Ergin Pose: Nuestro proyecto intenta llevar de una forma sencilla y con el menor coste posible a las personas y a las empresas la inteligencia artificial y tecnologías que son complejas de utilizar. Tenemos dos productos y un software exclusivo. Uno de esos productos es un asistente virtual enfocado a las personas y el otro dirigido a las empresas, que también se podría considerar un asistente virtual, se basa en cámaras. Aunque este último es para la industria alimentaria, sobre todo la láctea, la idea es que se pueda ampliar con el tiempo.

¿Cómo alumbraron la idea?

Ergin: Siempre me interesó mucho poder aportar soluciones a la gente y ya en la carrera se me ocurrió la idea de utilizar la asistencia virtual, que es un método muy fácil de llegar a las personas, porque se puede instalar muy fácil en casa. Con los conocimientos que tenía y los problemas que tienen las personas, sobre todo de salud, puede ser un buen producto para ayudar. A partir de ahí surge esta empresa para ayudar a nivel de salud y de tecnología.

¿Confían en que su proyecto de innovación pueda llegar a desarrollarse como empresa?

César Abilleira: Nuestra idea, mientras estemos en la carrera, es presentarnos a este tipo de premios para buscar financiación porque nuestro objetivo inicial era reunir un capital social de 20.000 euros para poner en marcha la empresa. Y no solo para buscar financiación, sino también para recibir tutorización y asesoramiento, como en estos premios IdeaLugo, para desarrollar nuestro modelo de negocio. Una vez que acabemos la carrera sí creemos que se puede llevar a cabo.

¿Se plantean dar el salto para convertirse en emprendedores, para apostar por el autoempleo?

César: Mi objetivo es seguir con la empresa. Queremos evolucionarla y con el tiempo llevarla a otros sectores, como el aeroespacial y la medicina.

Ergin: La carrera ofrece muchas salidas laborales, pero mi trabajo ideal sería dedicarme a mi empresa y vivir de ella porque, aunque no se gane tanto y tengas que esforzarte más, creo que merece la pena. Estos premios ayudan mucho a saber si estás eligiendo el camino correcto o no.

¿Qué supone entonces ser galardonados con este premio?

César: No nos esperábamos este premio. Creíamos que nuestra idea era bastante buena, pero temíamos que nos faltaba algo. Cuando nos presentamos antes a los premios Explorer nos faltaba madurez. Estuvimos trabajando para completarlo y conseguimos ciertos apoyos, de la USC, de alguna empresa interesada en la idea y del Ayuntamiento de Mazaricos. Cuando nos comunicaron el premio IdeaLugo y nos dijeron que era una idea muy completa, supuso mucha alegría y seguir confiando en ella.

Ergin: Aunque sabíamos que la idea puede aportar muchas soluciones, nos daba miedo que no se entendiese bien, porque era una cantidad bastante grande de información y conceptos nuevos, dado que la red que usamos está basada en un artículo científico que desarrollamos. Saber que habíamos ganado supuso darnos cuenta de que tenemos la forma de comunicar correctamente lo que pensamos.

Estudian Robótica en el Campus Terra, ¿por qué?

César: En mi caso empecé en Ingeniería Informática, pero no me resultó del agrado que esperaba, así que surgió Robótica, que era un grado nuevo. Somos la primera promoción, y me despertó mucho interés.

Ergin: Desde muy pequeñito me gusta la informática, las matemáticas y la física. Cuando me tocó buscar carrera, si elegía Física perdía Informática o si elegía Informática perdía Física y parte de las Matemáticas que yo quisiera aprender. De repente Robótica suponía juntar Informática, Física, Matemáticas y una serie de habilidades que serían muy difíciles de encontrar en otro grado, casi imposible, y que me permiten hacer cosas como este proyecto, generar ayudas reales, ser libre para poder crear soluciones…