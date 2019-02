La periodista Lucía Méndez (Palacios de Sanabria,1960) fue elegida este sábado ganadora de la vigésimo sexta edición del Premio Puro Cora, que organiza el Grupo El Progreso. La decisión, que fue adoptada por unanimidad, se basa en la "objetividad" de la redactora jefe y columnista del diario El Mundo.

El jurado estuvo formado por la presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro; el directo general de El Progreso, José de Cora; el director de El Progreso, Lois Caeiro: el director del Diario de Pontevedra, Miguel Ángel Rodríguez, el director adjunto del Diario de Pontevedra, Pedro Pérez, y el director de la edición digital de El Progreso, Alfonso Riveiro.

El secretario del jurado, José de Cora, explicó que este galardón, que reconoce la trayectoria de una persona relacionada con la prensa, le fue concedido "por el modo de opinar con objetividad, por encima de las disputas políticas" y "porque pone un punto de sensatez y de sentido común en este momento político convulso en el que se polariza la opinión, en el que perteneces a un grupo o perteneces a otro".

De Cora apreció que la periodista zamorana "mantiene el interés por el entendimiento por encima de una o de otra forma de entender la política". Añadió que "tuvo peso en la decisión su dilatada trayectoria periodística".

Lucía Méndez: "El Progreso no pertenece a mi mundo, y me lo concede un jurado de profesionales del periodismo que no me conoce personalmente y que ha valorado mi trabajo"

CRITERIO. Lucía Méndez se reconoció "emocionada" porque se le premie "por mantener el criterio periodístico por encima de las luchas partidistas".

"El objetivo de mi trabajo es mantener la mirada neutral en relación con la política. No juzgo a los políticos por su ideología o por su partido, sino por las actuaciones que llevan a cabo; porque son personas y toman decisiones por ser lo que son y por las experiencias que han tenido a lo largo de sus vidas".

Lucía Méndez consideró que su "obligación moral y profesional" es no dejarse llevar "al terreno de ningún partido", mantener su criterio "sin que se confunda con la línea editorial del medio en el que estoy o de un partido".

Lamentó que "hay una polarización, un entronamiento de posiciones al que es difícil sustraerse. El periodista debe jerarquizar y establecer lo que es relevante de las noticias y las opiniones".

Además de "valorar" que el premio Puro Cora se lo conceda "un jurado profesional", remarcó que "la gente de la calle me para y me agradece la neutralidad y el sentido común; la opinión no sectaria, matizada".

En su opinión, "hay una demanda que se corresponde con la oferta de los medios. Esa polarización igual no es tan bien acogida por el público, pero hay una espectacularización de la política y del periodismo que dificulta porque el espectáculo vende".

SOLERA. Méndez confesó estar "más que alegre y sorprendida". "El Progreso no pertenece a mi mundo, y me lo concede un jurado de profesionales del periodismo que no me conoce personalmente y que ha valorado mi trabajo", subrayó.

La galardonada con el Puro Cora incidió en la importancia de que el premio venga "de un periódico que tiene solera, historia y actualidad. Es un periódico de papel en el momento complicado que están pasando estos medios". Pese a todo, "los periódicos locales y regionales están más apegados a la tierra, los nacionales tienden a ser madrileños".