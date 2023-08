Premio a la constancia y al equipo

El lucense Cornelio Carbajal Iglesias, a lomos de su yegua Giselle, acaba de ganar el Pequeño Gran Premio de Gadis al imponerse en la prueba de 1.30 metros al portugués Ivo Carvahlo, ganador en 2021 del Gran Premio Cidade de Ferrol. El evento tuvo lugar en Salón del Caballo Equiocio y reunió a centenares de profesionales y alumnos en formación de equitación.

Cornelio Carbajal fue el único que completó el recorrido sin errores. La competición tiene unas rondas eliminatorias en las que van desempatando los que van obteniendo menos fallos, en su caso paso directamente al triunfo. "No me lo esperaba", confiesa, y es que el día previo sufrió una lesión. "El sábado, entrenando, tuve una contractura en el abductor, no podía creerlo", narra. A pesar de ello, decidió participar y, por fortuna, encontró a su fisioterapeuta de Lugo en el evento. "Fue toda una sorpresa porque ella tenía un puesto allí", comenta. Aunque al principio le sugirió no competir, Cornelio estaba decidido y acordó con Raquel, la fisioterapeuta, recibir tratamiento durante el día. Media hora antes de la competición, a las 17.30 horas, tomarían la decisión final.

Así, Raquel, le aplicó la terapia Bemer, un tratamiento orientado a la mejora de la microcirculación para el tratamiento de diversas lesiones y la reducción de dolores. "Fue una casualidad sorprendente que siempre le agradeceré", admite Carbajal.

En agradecimiento, el jinete en la entrega de premios le regaló su escarapela a Raquel por "ser partícipe de esto, somos un equipo", admite. Resalta, también, la importancia de todo el personal que le acompaña. "Aunque el jinete parece el protagonista, para mí la verdadera estrella es la yegua Giselle", explica.

Cornelio Carbajal con Gisselle y la escarapela de ganador. EP

Destaca a otras figuras esenciales como su herrador Alberto, o el suministrador de Piensos Pavo. "Se preocupan de verdad sobre cómo están los animales", declara.

Gisselle, la protagonista del evento, tiene doce años y llegó a su establo cuando tenía cinco años. Ellos llevan formándose conjuntamente siete años.

Carbajal lleva más de cuarenta años montando a caballo. La primera vez fue con ocho años: "Y no he parado", admite. Cornelio estudió Veterinaria en Lugo y comparte dos profesiones complementarias: ser veterinario y profesor de equitación.

Cornelio comenzó a dar clases en 2011 y crear la escuela fue de la mano. "A todas las competiciones nos acompañan, al menos, tres o cuatro alumnos", explica. Asimismo, declara la importancia que da en sus clases al trato personalizado e individualizado. "Enfoco las clases con el trato más personal posible, es la forma de enseñar de la manera más segura", declara.

A finales de septiembre Cornelio participará en otra competición en Tui, el concurso nacional de dos estrellas. Ya se encuentra preparándolo junto a sus alumnos. "Intentamos asistir al menos a una competición por mes", dice.



✉ Suscríbete gratis a nuestra newsletter y recibe cada mañana

una selección de noticias destacadas de Lugo